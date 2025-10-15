Osvaldo Jaldo habló sobre el apoyo económico de Estados Unidos a la Argentina El gobernador sostuvo la importancia de que la población conozca las condiciones de los eventuales acuerdos financieros con el país del norte.

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, se refirió este miércoles por la mañana a la reunión que mantuvo el presidente Javier Milei, en Washington, con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien habría condicionado el apoyo financiero a la Argentina al resultado de las próximas elecciones nacionales del 26 de octubre.

En declaraciones a la prensa, Jaldo destacó la relevancia del encuentro, pero pidió cautela ante la falta de información oficial. “Todavía tenemos muchas versiones de esa reunión. Cada uno de los funcionarios nacionales va haciendo declaraciones y por ahí no todas coinciden. El Presidente de los Estados Unidos hizo referencia, no sé si como condicionamiento o no, pero hizo referencia a un proceso electoral”, expresó.

Jaldo señaló, además, que todo apoyo internacional debe ser transparente y estar claramente informado a la ciudadanía. “Yo quiero lo mejor para mi patria argentina. Si al gobierno nacional le va bien, nos irá bien a todos los argentinos, donde estamos incluidos los tucumanos. Pero el gobierno nacional tiene que ser muy claro en qué concepto vienen los préstamos a la República Argentina”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la población debe conocer las condiciones de los eventuales acuerdos financieros. “Los tucumanos y los argentinos queremos saber cómo y de qué manera se instrumenta cada crédito, si es que son créditos, y de qué manera los vamos a pagar, porque esto significa endeudamiento para el país. Y cuando se endeuda la Argentina, se endeuda cada uno de los argentinos”, señaló.

El mandatario consideró que la eventual asistencia económica de Estados Unidos podría ser beneficiosa si se administra con responsabilidad y claridad. “Todo lo que se pueda hacer para mejorar la calidad de vida de los argentinos, todo lo que podamos hacer para mejorar la macroeconomía y que empiece a derramar soluciones concretas a lo que vivimos en esta querida patria argentina, no hay duda que desde el lugar que estemos vamos a apoyar”, manifestó.

Visita de Milei

Por otro lado, el mandatario en uso de licencia se refirió a la visita que el presidente Milei realizará este sábado a Tucumán, en el marco de su campaña nacional, y remarcó los operativos de seguridad que hubo en visitas anteriores a la provincia de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y del ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán: “Como han venido, se fueron. Le hemos dado toda la seguridad que nos han solicitado porque la seguridad de las autoridades nacionales está a cargo de la Casa Militar y de la Policía Federal”, recordó Jaldo.

Finalmente, aseguró que el Gobierno de Tucumán está dispuesto a colaborar con las fuerzas nacionales en el operativo de seguridad. “Estamos predispuestos a que si nos piden colaboración para la seguridad del Presidente, no hay duda que no solo lo vamos a hacer, sino que además tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidar a nuestro Presidente, sea quien sea el Presidente”, cerró.