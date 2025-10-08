Un sujeto terminó detenido luego de robar una moto e intentar escapar de la policía En los primeros minutos de este miércoles, los efectivos de la División Patrulla Motorizada de Concepción aprehendieron a un joven minutos después de que sustrajera una motocicleta e intentara escapar de los policías, mientras portaba una tobillera electrónica por una causa de robo.

Alertados por el Sistema de Monitoreo 911 de esta ciudad, los patrulleros fueron desplazados al Barrio Municipal, donde hallaron al acusado en el techo de su domicilio negándose a bajar. Luego, salió velozmente desde el interior de la vivienda en la motocicleta por calle Alma Fuerte. Es así que los patrulleros lograron alcanzarlo en calles Domingo Milán y Los Robles. En ese momento, un joven se presentó en el lugar y manifestó que minutos antes, mientras dormía, una vecina lo llamó para advertirle que le habían robado su motocicleta marca Motomel, que había dejado estacionada en la galería del fondo de su casa. Al salir a la calle, vio el procedimiento policial que había reducido al acusado y reconoció su moto. Es así que tanto el joven como el rodado fueron trasladados a la Comisaría de Concepción.

Las autoridades de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos del Centro Judicial Concepción avalaron el arresto del acusado de 27 años, solicitaron sus antecedentes y ordenaron una serie de medidas de rigor. Además, el secuestro del rodado para luego tomarle declaración a la víctima de 22 años.

Fuente Comunicación Tucumán