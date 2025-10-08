Detuvieron a otro integrante de “Los Gardelitos” El sujeto de 25 años está acusado de participar en un hecho ocurrido el pasado 21 de septiembre en un salón de fiestas en Tafí Viejo.

Este miércoles 8 de octubre se llevó a cabo, a pedido del Ministerio Fiscal, la audiencia de control de detención, formalización de la investigación y solicitud de medidas de coerción contra un sujeto, de 25 años, integrante del clan conocido como “Los Gardelitos”, acusado de participar en un intercambio de disparos ocurrido el pasado 21 de septiembre en un salón de fiestas en Tafí Viejo.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal Criminal I, a cargo del fiscal Mariano Fernández, quien fue representado por el auxiliar de fiscal Hugo Gonzalo Guerra en la audiencia multipropósito. En la ocasión, la Fiscalía formuló cargos contra el imputado por portación de arma de guerra en concurso real con abuso de arma, y solicitó la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario por el término de 22 días, con vencimiento el 30 de octubre. El objetivo planteado fue impedir que el nuevo imputado y los demás consortes de causa puedan comunicarse entre sí y entorpecer la investigación.

El magistrado resolvió hacer lugar a lo solicitado por la Fiscalía, disponiendo la prisión preventiva domiciliaria por 22 días, hasta el 30 de octubre. Argumentó que esta medida resultaba razonable para proteger la investigación y evitar cualquier contacto entre los implicados en la causa.

El imputado se presentó junto a su abogado defensor en la sede de la Fiscalía, poniéndose a disposición de la Justicia. En ese momento quedó formalmente detenido, lo que permitió avanzar en la investigación de los hechos.

El tiroteo que desató la causa

El hecho investigado ocurrió durante el mediodía del 21 de septiembre de 2025, en un salón de fiestas ubicado sobre la Ruta Nacional N°9 en nuestra provincia, donde se desarrollaba una celebración.

En esas circunstancias, Javier Federico Casanova, alias “Chuky”, junto al nuevo imputado y otras personas aún no identificadas, se presentaron en el lugar portando armas de fuego. Casanova llevaba una pistola calibre 11.25 mm modelo 1927, de color gris, sin autorización legal.

Al advertir la presencia de Juan Facundo Ale en el estacionamiento, se inició un intercambio de disparos. Los imputados, que portaban armas sin autorización, también efectuaron varios tiros en dirección a Ale. Ale respondió con un arma de fuego, disparando contra “Los Gardelitos”.

