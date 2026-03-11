Un temporal histórico provoca graves inundaciones en Tucumán y el Gobierno suspende las clases Las impactantes imágenes registradas durante la jornada de ayer martes exponen la crudeza de las tormentas que azotan a la provincia. Solo el domingo cayeron 170 milímetros, el equivalente a casi un mes de precipitaciones. Las escuelas funcionarán como centros de evacuados.

La provincia de Tucumán atraviesa horas críticas como consecuencia de un fuerte temporal que no da tregua. Los videos y fotografías que circularon durante el día de ayer, martes, muestran calles convertidas en ríos, viviendas anegadas y graves inundaciones que afectan a múltiples departamentos del territorio provincial.

This browser does not support the video element.

La magnitud del desastre climático obligó a las autoridades a tomar medidas drásticas para resguardar a la población, mientras los equipos de emergencia trabajan a contrarreloj para asistir a los damnificados.

Suspensión de clases y asistencia a evacuados

Frente a la emergencia y la imposibilidad de transitar por gran parte de la provincia, el Gobierno oficializó una serie de medidas urgentes:

MIRA TAMBIÉN Desplegaron asistencia preventiva para familias afectadas por las inundaciones