La provincia de Tucumán atraviesa horas críticas como consecuencia de un fuerte temporal que no da tregua. Los videos y fotografías que circularon durante el día de ayer, martes, muestran calles convertidas en ríos, viviendas anegadas y graves inundaciones que afectan a múltiples departamentos del territorio provincial.
La magnitud del desastre climático obligó a las autoridades a tomar medidas drásticas para resguardar a la población, mientras los equipos de emergencia trabajan a contrarreloj para asistir a los damnificados.
Suspensión de clases y asistencia a evacuados
Frente a la emergencia y la imposibilidad de transitar por gran parte de la provincia, el Gobierno oficializó una serie de medidas urgentes:
- Sin clases en toda la provincia: Se dictaminó la suspensión total de las actividades escolares desde ayer, martes 10, hasta el viernes 13 de marzo inclusive.
- Alcance general: La medida rige para todos los niveles educativos, abarcando tanto a los establecimientos del sector público como a los de gestión privada.
- Escuelas como refugios: Los edificios escolares no cerrarán sus puertas por completo, sino que sus instalaciones han sido puestas a disposición para ser utilizadas como centros de evacuación y bases de asistencia para las familias que debieron abandonar sus hogares por el avance del agua.