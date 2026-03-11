Desplegaron asistencia preventiva para familias afectadas por las inundaciones Los equipos sanitarios llevan medicamentos, repelentes y atención médica para prevenir enfermedades en las zonas afectadas, mientras se prioriza la evacuación de pacientes con enfermedades crónicas.

El Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el Ministerio de Interior y la Policía de Tucumán, desplegó operativos sanitarios en las localidades afectadas para asistir a las familias perjudicadas por las inundaciones. El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, explicó que el trabajo se realiza de manera articulada con distintas áreas del Gobierno provincial con el objetivo principal de proteger la vida y la salud de las personas damnificadas.

El funcionario detalló que desde el inicio de la contingencia los equipos de salud trabajan por indicación del gobernador Osvaldo Jaldo, quien convocó a todos los ministros a coordinar acciones conjuntas para acompañar a las familias que sufrieron pérdidas materiales a causa del temporal.

En un despliegue de más de 100 empleados del Sistema Provincial de Salud, se asiste a la población de La Madrid. Asimismo, tres carpas apostadas en las inmediaciones del pueblo brindan atención médica y alimentos a los vecinos, bajo la supervisión del ministro de Interior, Darío Monteros y el jefe de Policía, Joaquín Girvau.

“Lo primero que tenemos que hacer es preservar la vida, que nadie corra riesgo y que nadie se enferme”, sostuvo Medina Ruiz, al tiempo que explicó que se está prestando especial atención a personas con enfermedades crónicas.

En ese sentido, indicó que pacientes con patologías preexistentes, como diabetes, hipertensión o personas que requieren diálisis, están siendo evacuados o invitados a trasladarse a hospitales o centros de salud para pasar la noche y contar con condiciones adecuadas de higiene, alimentación y descanso.

Los operativos sanitarios incluyen la presencia de tráileres y personal de salud apostados sobre la ruta de acceso a la ciudad, desde donde se brinda asistencia médica preventiva y se entregan medicamentos e insumos.

Entre los problemas de salud más frecuentes que se detectan en estos contextos se encuentran afecciones dermatológicas, micosis y otras infecciones cutáneas, por lo que los equipos llevan cremas antimicóticas, antibióticos, analgésicos como ibuprofeno y repelentes para prevenir picaduras de mosquitos.

Además, se distribuyen kits que incluyen repelentes y espirales, y se entregan medicamentos a personas que perdieron o dañaron sus tratamientos habituales debido a la inundación.

El ministro explicó que ya existe un relevamiento de pacientes vulnerables que podrían requerir resguardo en centros de salud. Si bien no se trata de una gran cantidad de casos, remarcó que se trata de situaciones puntuales que requieren especial atención.

“Hay personas que tienen su casa anegada y no están en las mejores condiciones para continuar allí. A veces hay resistencia a abandonar el hogar, pero si no tienen luz ni agua potable, pueden enfermarse. Por eso es mejor salir antes de que se complique su estado de salud”, afirmó.

Finalmente, el titular de la cartera sanitaria destacó que la asistencia se realiza de forma coordinada con el Ministerio del Interior, Seguridad y Obras Públicas, acompañando el trabajo del gobierno local para brindar respuesta a las familias afectadas.

Fuente Comunicación Tucumán