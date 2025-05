Un tucumano en el Vaticano: el emocionante testimonio tras la elección del Papa Un joven tucumano que estaba de vacaciones en Roma fue testigo del histórico anuncio del nuevo Papa y relató su emocionante experiencia en la Plaza San Pedro.

Estaba de vacaciones en Roma, pero el destino le tenía preparada una experiencia inolvidable. Mariano Saltor, tucumano, fue testigo del momento histórico en el que se anunció la elección de un nuevo Papa. Apenas vio en redes sociales que había “fumata blanca”, corrió desde el departamento donde se alojaba hasta el Vaticano. “Estábamos a diez minutos y salimos rápido, era impresionante ver cómo las calles se llenaban de gente”, contó en una entrevista con Vivo Mañana.

Junto a su hermana y sus padres, Mariano se abrió paso entre la multitud hasta llegar a las inmediaciones de la Plaza San Pedro, donde pudo seguir todo a través de una pantalla gigante. “La emoción era total. Gente llorando, rezando, cantando. A mí se me puso la piel de gallina. Es un momento que no me voy a olvidar nunca”, relató.

Saltor compartió además imágenes del recorrido y destacó la magnitud del operativo y la presencia de miles de personas de distintas nacionalidades: “Había banderas de todo el mundo. Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Estados Unidos… una fiesta de fe y emoción”.

En medio del fervor, la señal telefónica colapsó y fue difícil comunicarse, pero eso no le impidió disfrutar del histórico anuncio. “Al principio no sabíamos quién era, pero la gente empezaba a murmurar el nombre, a preguntar, a emocionarse. Fue todo muy impactante”, recordó.

“Fue una experiencia única, de esas que te regala la vida sin planearlo”, concluyó Mariano, aún conmovido por haber vivido, de cerca, uno de los momentos más importantes de la historia reciente de la Iglesia Católica.