Una mujer trans fue demorada por exhibicionismo frente a Tribunales El episodio ocurrió en la esquina de 9 de Julio y pasaje Vélez Sarsfield. La Policía la trasladó para las actuaciones correspondientes, pero la Fiscalía dispuso que no quede detenida.

Personal del Distrito I° intervino ante una situación registrada en calle 9 de Julio y Pasaje Vélez Sarsfield, San Miguel de Tucumán, donde una mujer de 33 años fue demorada tras ser sorprendida exhibiendo sus partes íntimas frente al edificio de Tribunales.

Los efectivos actuaron de inmediato y trasladaron a la mujer para realizar las actuaciones correspondientes y dar intervención a la Justicia.

La Fiscalía interviniente dispuso que no permaneciera detenida y ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad para avanzar con la investigación.