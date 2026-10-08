Se presentó en la Policía el conductor de Uber involucrado en el supuesto intento de secuestro El jefe de Policía confirmó que el conductor se presentó por sus propios medios en la Comisaría Tercera.

La Policía investiga la denuncia realizada por Lucas Haurigot Posse, funcionario del Gobierno provincial, quien aseguró que su hija habría sido víctima de un presunto intento de secuestro durante un viaje en Uber. El jefe de la fuerza, Joaquín Girvau, brindó detalles este jueves sobre las primeras actuaciones y confirmó que el conductor señalado se presentó espontáneamente en la Comisaría Tercera.

“No es frecuente este tipo de denuncia”, dijo Girvau. Según explicó, la fuerza tomó intervención rápidamente después de que el padre de la joven realizara la denuncia ante la Brigada de Investigaciones. El caso tomó mayor repercusión luego de que la situación se viralizara en las redes sociales y se difundieran datos del vehículo involucrado. En ese contexto, el conductor se presentó por sus propios medios en la Comisaría Tercera.

“Se presentó para poner en conocimiento que él se había enterado por las redes sociales”, explicó el jefe de Policía. A partir de la denuncia, intervino la Brigada de Investigaciones junto con la Comisaría Tercera y se puso el caso en conocimiento de la Fiscalía de Delitos Complejos. Girvau remarcó que ya se reunió parte de la evidencia que será analizada por la Justicia.

“Está todo documentado, ya tenemos el registro de las cámaras, ya tenemos toda la intervención”, sostuvo.

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Qué analiza ahora la Fiscalía

La investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Complejos, que deberá determinar qué ocurrió durante el viaje y si los hechos denunciados constituyen un delito.

Girvau explicó que la Policía ya puso a disposición de la Fiscalía todo el material recolectado y que ahora podrían aguardarse los resultados de distintas pericias, entre ellas el procesamiento de las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad. “Es cuestión de la Fiscalía determinar qué clase de delito es el que hubo en el lugar”, señaló el jefe policial.

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Además, indicó que la joven recibió contención tras lo ocurrido y que se realizaron las actuaciones correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Los registros que deja un viaje en Uber

El subjefe de la Policía, Roque Yñigo, también se refirió a la investigación y destacó que las aplicaciones de viajes dejan una serie de registros que pueden resultar fundamentales para reconstruir lo sucedido. Entre otros datos, permiten establecer quién era el conductor, dónde abordó la pasajera el vehículo y distintos detalles del recorrido realizado.

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Por eso, desde la Policía remarcaron que esa información será clave para contrastar las distintas versiones y determinar qué ocurrió durante el viaje denunciado. Mientras tanto, la causa continúa bajo investigación de la Fiscalía de Delitos Complejos, que deberá definir las próximas medidas a partir de la evidencia reunida por la Policía.

Fuente La Gaceta

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