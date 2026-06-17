Una pareja quedó detenida por circular en un auto con drogas, dinero y municiones En recorridos preventivos que realizaban en la madrugada de este miércoles, los efectivos de la División Patrulla Motorizada Capital demoraron a un hombre y a una mujer que circulaban en un automóvil con cocaína, marihuana, pasta base, municiones y una suma millonaria de dinero en efectivo.

“En horas de la madrugada, un equipo de esta División realizó un importante procedimiento en las inmediaciones del Barrio 11 de Enero, en jurisdicción de la Comisaría Doce. Mientras los motoristas hacían recorridos preventivos observaron un vehículo de color gris que no tenía colocada su placa dominial. Esto motivó un control de rutina, en el cual el conductor manifestó que se encontraba trabajando como Uber trasladando a una mujer como pasajera, quien llevaba una mochila entre sus brazos y respondía con evasivas. Por ello se hizo un control más minucioso; los efectivos se dieron con la novedad que en el interior de la mochila llevaba una gran cantidad de dinero y presuntamente sustancias prohibidas”, explicó el Comisario Principal Epifanio Barbosa, jefe de Compañía de esta División, quien supervisó el rápido y exitoso accionar policial.

“En el lugar se trabajó con testigos trasladándose el procedimiento a esta base operativa, dando intervención al Juzgado Federal interviniente y al personal de la Dirección Drogas Peligrosas (Didrop) Capital. Como resultado de las pruebas de campo, se secuestraron medio kilo de cocaína, medio kilo de pasta base y más de un kilo de marihuana. Además, una gran cantidad de cartuchos de diferentes calibres, cuatro cartuchos de escopetas, celulares, una suma aproximada de tres millones de pesos y el vehículo en el que se movilizaban. Todo quedó a disposición de la Justicia. Las dos personas quedaron demoradas a la espera de conocer sus antecedentes”, precisó Barbosa.

Fuente Comunicación Tucumán