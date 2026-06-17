Un docente de Delfín Gallo fue elegido entre los 24 más inspiradores del país Víctor Daniel Zanotta, profesor de la Escuela Técnica Ingeniero Antonio María Correa, es semifinalista del premio Docentes que Inspiran tras ser seleccionado entre más de 2.500 postulantes de todo el país.

El docente tucumano Víctor Daniel Zanotta fue reconocido como uno de los semifinalistas de la sexta edición del premio Docentes que Inspiran, una iniciativa nacional que distingue a educadores por su impacto en las aulas y en sus comunidades. Zanotta, profesor de Operación y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos de la Escuela Técnica Ingeniero Antonio María Correa de Delfín Gallo, es el único representante de Tucumán en esta instancia.

La selección estuvo a cargo de un comité de la Fundación Varkey, que eligió a 24 docentes de 12 provincias argentinas entre más de 2.500 postulantes. El reconocimiento es impulsado por Zurich y Clarín, y busca visibilizar historias de educadores que generan nuevas oportunidades para sus estudiantes.

La ministra de Educación, Susana Montaldo, recibió al docente en Casa de Gobierno y destacó la importancia del logro para toda la provincia. “En la persona de él reconocemos a tantos docentes que trabajan para que tengamos una provincia mejor y para abrir posibilidades de futuro a nuestros jóvenes”, expresó.

Zanotta explicó que parte de su reconocimiento está vinculado a los proyectos tecnológicos desarrollados junto a sus alumnos. Entre ellos mencionó “Electroambiental”, un sistema creado en 2024 para monitorear variables ambientales y alertar ante posibles niveles de contaminación, y una ecoturbina dual diseñada en 2025 que permite generar agua y energía utilizando materiales reciclados.

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El docente resaltó que estas experiencias fortalecen la confianza de los estudiantes y los preparan para nuevos desafíos. “La participación en estos proyectos mejora la autoestima de los alumnos y les permite descubrir todo su potencial para su vida diaria y para cuando deban incorporarse al mundo laboral”, señaló.

Además, Zanotta recordó la influencia de sus propios maestros en su vocación y aseguró que busca transmitir ese mismo impulso a sus estudiantes. “Tuve muchos docentes inspiradores que me enseñaron y una madre docente que me mostró este camino. Lo que busco es que mis alumnos vean que ellos también pueden alcanzar grandes objetivos”, afirmó.

El certamen continuará con la elección de seis finalistas por parte de un jurado integrado por distintas organizaciones educativas. En la etapa final se definirá al Docente Inspirador del Año y se entregarán dos menciones especiales.