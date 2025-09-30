Fuentes policiales indicaron que el automóvil circulaba desde Tafí Viejo a San Miguel de Tucumán cuando perdió el control y chocó violentamente contra un árbol, cerca de un reconocido supermercado de la zona.
Como consecuencia del impacto perdió la vida Mario Pasarini, quien tenía antecedentes y fue condenado por narcotráfico. Por otro lado, la Policía también investiga si el automóvil pertenecería a la familia Ale y si habría sido utilizado en una balacera que se desarrolló hace una semana en Tafí Viejo.
Noticia en desarrollo.