Vecinos de El Cadillal denuncian envenenamiento masivo de perros Los fallecimientos ocurrieron durante el fin de semana. Una cámara de seguridad captó a una camioneta desde donde se habría arrojado algo que varios perros comieron. Hay mascotas desaparecidas.

Vecinos de El Cadillal están consternados por la muerte de sus mascotas y de perros comunitarios, que viven en la calle pero son alimentados por familias del lugar. Aunque los primeros casos comenzaron el jueves 29 de octubre, la mayor cantidad de muertes ocurrió durante el fin de semana. Según los habitantes de la zona, fueron 19 los fallecidos, todos con signos de envenenamiento.

Los vecinos temen que puedan ser muchos más, porque algunas casas de fin de semana tienen mascotas cuyas familias no están. Además, hay animalitos desaparecidos que, se cree, podrían estar muertos. Una de las perras halladas sin vida acababa de parir, pero todavía no pueden encontrar a las crías para saber si sobrevivieron.

Cuando los vecinos comenzaron a compartir su dolor por sus mascotas fallecidas en grupos de WhatsApp, se enteraron de que otras personas también estaban viendo morir a sus perros de la misma manera: repentinamente, con espuma saliendo de la boca y temblando. Otros, lograron salvarlos porque llegaron a tiempo al veterinario. Muchas familias perdieron a más de un animal.

Uno de los perros que logró sobrevivir vive en una casa que tiene cámara de seguridad. El animalito fue sorprendido por su familia el sábado por la noche comiendo algo en la vereda y fue obligado a entrar. A los pocos minutos, empezó a agonizar, pero lograron darle asistencia profesional a tiempo.

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La familia salió a ver qué había en la vereda y encontró una porción de algo que parecía ser grasa. Luego, revisaron las cámaras de seguridad para ver cómo podría haber llegado esa sustancia allí. De acuerdo a su testimonio, sólo pasó un auto y una camioneta, pero esta última lo hizo tres veces. Aseguran que, en la última, el conductor arrojó algo por la ventanilla.

En el video puede verse que 9 segundos más tarde, un perrito que vive en una casa en la vereda sale directamente a olfatear y comer lo que, presuntamente, el hombre arrojó por la ventanilla. La misma cámara captó, minutos después de que pasó la camioneta, que el perro de una vecina aparece en escena viniendo del sitio donde estaba el vehículo, ya desfalleciendo por el veneno. Los dos murieron a las pocas horas.

Más de 30 vecinos se reunieron el martes para discutir qué hacer, evaluar cómo se puede proteger a las mascotas y hallar a las perdidas. Resolvieron, además, radicar la denuncia y aportar las pruebas en video que tienen. Sin embargo, prefierieron ser cautos a la hora de acusar públicamente al dueño de la camioneta y confían en que la Justicia será quien determine si el sospechoso es culpable.

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