Detuvieron a dos hombres tras arrojar marihuana y chocar durante una persecución La policía interceptó a los ocupantes de un auto que intentaron huir y descartaron una mochila con un kilo y medio de marihuana. Tras perder el control del vehículo, chocaron y resultaron con heridas leves. Interviene la Justicia Federal.

En la noche de este miércoles, el subdirector de la DIGEDROP informó que los ocupantes del vehículo en fuga descartaron la droga y tras perder el control chocaron con un poste. El conductor y el acompañante resultaron con heridas leves. La Justicia Federal ordenó su detención y permanecerán incomunicados.

“En la fecha, a horas 21 aproximadamente un equipo de calle de DIDROP Bella Vista a cargo del principal Ituarte, realizaba recorridos preventivos e investigativos por la zona del Barrio Ochenta Viviendas cuando los efectivos observaron un automóvil Volkswagen blanco, con dos hombres en su interior, quienes al advertir la presencia policial se dieron a la fuga”, detalló el subdirector de la DIGEDROP, comisario mayor Rufino Medina.

“A raíz de ello, se produjo la persecución de este rodado, y, llegando a la entrada del barrio Nueva Baviera de la ciudad de Famaillá, como consecuencia de la rotura de un neumático, el conductor perdió el control del vehículo e impactó contra un poste”, precisó el subdirector.

El comisario mayor Medina señaló que mientras se realizaba la persecución, desde el vehículo en marcha arrojaron una mochila con aproximadamente un kilo y medio de marihuana compactada. Respecto del accidente, agregó, “estas dos personas resultaron con lesiones leves como consecuencia del impacto y fueron atendidas en un hospital local. Todo esto se puso en consideración de la Unidad Fiscal del juzgado federal que dispuso la inmediata detención e incomunicación de ambos hombres, así como el secuestro de las sustancias”.

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En tanto, al ser consultado por los antecedentes, Medina confirmó que se extrajeron las huellas dactiloscópicas a fin de establecer si los detenidos tienen historial delictivo.

Para cerrar, el oficial principal César Ituarte, subdirector de DIDROP Bella Vista, expresó, “es importante hacer constar la colaboración inmediata de efectivos de Comisaría, así como personal de las divisiones Patrulla Motorizada Bella Vista y Famaillá, y de Zona 3 de la Unidad Regional Este para obtener este resultado. Se trabaja diariamente, combatiendo este flagelo que genera tanto daño a nuestra sociedad”.

Fuente Comunicación Tucumán