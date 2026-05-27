Mediante el programa de Valorización de la Poda Municipal realizado de manera continua entre julio de 2024 y abril de 2026, el municipio logró procesar miles de toneladas de madera, dando nacimiento al programa complementario “Leña Social”.
Esta iniciativa permite clasificar minuciosamente los residuos para cumplir con la asistencia directa a familias para calefacción y cocción, y el apoyo a microemprendimientos locales que utilizan la madera como insumo.
Los vecinos que requieran stock de leña para uso doméstico o para sus emprendimientos pueden retirarla de manera libre y gratuita de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 12:30 horas en cualquiera de los siguientes Centros de Integración Comunitaria municipales (CICs):
- CIC Vial III: Benigno Vallejo 3800
- CIC Oeste II: Félix de Olazábal 1550
- CIC Los Chañaritos: Av. Alem al 3500
- CIC Creadores de Esperanza: Perú y San Miguel
- CIC Parque Sur: Jujuy al 4000
- CIC Adolfo de la Vega: Av. Adolfo de la Vega 550
También se puede retirar de la Huerta Municipal (Lamadrid 3900), las 24 horas, de lunes a lunes.
Las instituciones y Organizaciones Sociales que precisen mayores volúmenes de leña pueden comunicarse a través del teléfono 3812230573, coordinando así la logística y entrega planificada.
Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán