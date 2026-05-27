Realizan inspecciones y colocación de obleas a taxis en el Parque 9 de Julio Valeria Amaya, directora del Sistema Único de Transporte Público en Automóvil (SUTRAPA), explicó los detalles del operativo que se extenderá hasta el 28 de julio.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán convoca a los propietarios de taxis habilitados a participar del operativo de revisión técnica y colocación de obleas correspondiente al período 2026, que comenzó el martes 26 de mayo en el sector del Trencito del Parque 9 de Julio.

“Esta es una inspección que se realiza anualmente a los taxis y consiste en revisar el estado del automóvil, el reloj, el seguro, la VTV y también se hace la carga de documentación en un sistema digital que ha creado la intendenta de Capital para modernizar todos los trámites”, explicó Valeria Amaya, directora del Sistema Único de Transporte Público en Automóvil (SUTRAPA).

El operativo se extenderá hasta el 28 de julio de lunes a viernes de 8 a 16 horas. En cuanto a los turnos, detalló que “si la persona hizo la carga digital, llegan con un turno asignado por el sistema para la inspección técnica y colocación de oblea. Si no realizó el trámite, nosotros asignamos 200 licencias por día para que hagan todo el trámite completo”.

Muchos taxistas ya completaron parte o la totalidad del empadronamiento digital en el Sistema de Registros del Transporte Individual de Pasajeros a través del portal CiDiTuc, por lo que en esos casos solo deberán concurrir a la inspección técnica o completar la documentación faltante.

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Por último, sostuvo que esta inspección no será abonada por los taxistas. “Por disposición de la intendenta no se le está cobrando la inspección técnica y tampoco el canon mensual. Esto último es transitorio hasta que pase todo el proceso y seguro se extenderá hasta fin de año”.

Requisitos: DNI del titular, comprobante de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), póliza de seguro e informe de dominio.

Fuente LV12