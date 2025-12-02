Vialidad Nacional pidió extremar la precaución por la presencia de peregrinos en rutas de Tucumán y Catamarca Advertencia por la presencia masiva de peregrinos en rutas nacionales hacia Catamarca.

Vialidad Nacional emitió este martes una advertencia para los conductores que circulen por las rutas nacionales 38 —tanto en Tucumán como en Catamarca— y 64, en el tramo comprendido entre Lavalle y Huacra, debido a la presencia masiva de peregrinos que se desplazan hacia San Fernando del Valle de Catamarca.

Miles de devotos avanzan por estas vías en distintos medios de transporte rumbo a la capital catamarqueña para participar de las festividades en honor a la Virgen del Valle, que se extenderán hasta el próximo 8 de diciembre, cuando se realizará la Solemne Procesión.

Las autoridades solicitaron a los automovilistas reducir la velocidad, circular con máxima atención y respetar la distancia correspondiente al realizar maniobras de sobrepaso, a fin de garantizar la seguridad tanto de los peregrinos como de quienes transitan por la zona.