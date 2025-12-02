Vialidad Nacional emitió este martes una advertencia para los conductores que circulen por las rutas nacionales 38 —tanto en Tucumán como en Catamarca— y 64, en el tramo comprendido entre Lavalle y Huacra, debido a la presencia masiva de peregrinos que se desplazan hacia San Fernando del Valle de Catamarca.
Miles de devotos avanzan por estas vías en distintos medios de transporte rumbo a la capital catamarqueña para participar de las festividades en honor a la Virgen del Valle, que se extenderán hasta el próximo 8 de diciembre, cuando se realizará la Solemne Procesión.
Las autoridades solicitaron a los automovilistas reducir la velocidad, circular con máxima atención y respetar la distancia correspondiente al realizar maniobras de sobrepaso, a fin de garantizar la seguridad tanto de los peregrinos como de quienes transitan por la zona.