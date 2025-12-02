Lanzarán un operativo para facilitar trámites antes de las vacaciones Se anunció un amplio operativo en el Complejo Belgrano los días 10, 11 y 12 de diciembre, de 8 a 13, con turnos online y sin necesidad de presentar documentación original. Habrá emisión de DNI, actualizaciones para menores y pasaportes.

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, destacó la importancia de contar con documentación vigente en esta época del año, en la que miles de familias se preparan para viajar por vacaciones o motivos personales.

“Las vacaciones de verano son una oportunidad en que las familias suelen viajar. Por eso, necesitamos que todos tengan sus documentos en regla para evitar contratiempos en el momento de viajar, ya sea por vía terrestre o aérea”, señaló.

“El gobernador Jaldo nos instruyó a trabajar e informar a la gente que tiene la posibilidad de viajar, ya sea por vacaciones, por algún trámite personal o por la visita de un familiar en otra provincia o en el exterior, que deben revisar su documentación con anticipación”, explicó.

La directora del Registro Civil, Carolina Bidegorry, confirmó la puesta en marcha de un operativo especial de documentación en el Complejo Belgrano para atender la alta demanda de trámites en vísperas de la temporada de vacaciones, destacando que el objetivo es brindar soluciones rápidas a las familias antes de viajar.

Consultada sobre la documentación necesaria para trasladarse dentro o fuera del país, Bidegorry precisó que “debemos recordar que los documentos se actualizan dos veces. Primero, desde el día que el niño o niña cumple cinco años hasta el día que cumple ocho, y luego a los 14 hasta cumplir 15. Es decir, si voy a viajar y mi hijo va a cumplir ocho años estando, por ejemplo, en Mar del Plata o en Brasil, debemos actualizar el DNI antes de viajar”.

La funcionaria explicó que esta iniciativa surge por instrucción del gobernador Osvaldo Jaldo, con el fin de ampliar la capacidad de atención. “Ponemos este servicio en el Complejo Belgrano para que puedan tramitar sus documentos, sus pasaportes, y les pedimos, por favor, que chequeen el vencimiento. Cada DNI indica la fecha exacta en la que vence”.

Uno de los puntos más valorados es que no se requerirá llevar documentación original, gracias a la digitalización integral del Registro Civil. “Nosotros nos vamos a encargar de subir las actas de nacimiento en el caso de menores”, informó. Además, se emitirán pasaportes y DNI, que luego serán enviados al domicilio del solicitante mediante correo postal.

Asimismo, recordó que no se recibe efectivo en el operativo: “Los medios de pago son digitales: QR, tarjeta de crédito o débito. Quienes no cuenten con estos métodos recibirán un código de pago para abonar luego en Pago Fácil o Rapipago”.

Fechas, turnos y modalidad de atención

El operativo se desarrollará los días 10, 11 y 12 de diciembre, con atención exclusivamente mediante turnos online. “Hoy a las dos de la tarde estaremos publicando el banner en nuestra página oficial, www.regciviltucuman.gob.ar, para sacar turno”, anunció la directora.

Más información:

Recomendaciones para familias que viajan

Respecto a situaciones frecuentes en frontera o aeropuertos —falta de autorizaciones o actas—, la directora recordó que “el consejo es controlar ahora, mientras estamos a tiempo de resolver todo. Cuando uno viaja, lo hace para pasarla bien, no para tener situaciones angustiantes”.

Gracias a las gestiones realizadas junto al gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Gobierno y Justicia Regino Amado, la provincia cuenta hoy con herramientas digitales que permiten resolver incidencias en el momento. “Si estamos en la frontera y nos olvidamos el acta, podemos sacarla desde el celular. Ese es un problema menos para Tucumán”.

Finalmente, Bidegorry recomendó a los adultos también revisar sus DNI. “Agarramos el DNI nuestro y de nuestros hijos y verificamos el vencimiento. Este año 2025 vence por primera vez la tanda de Documentos digitales emitidos en 2010. Muchos ciudadanos mayores se encontraron con el documento vencido al momento de viajar. Si lo hicieron en 2010, es muy probable que ya esté vencido”.

Por su parte, el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, destacó que, con la llegada del verano, es fundamental contar con documentación en regla, ya que tanto DNI como pasaportes tienen vencimiento.

Siguiendo la premisa del gobernador Osvaldo Jaldo de ofrecer un Estado cercano y moderno, el funcionario explicó que el operativo busca acceso rápido y simple para los ciudadanos. El Complejo Belgrano, por su ubicación estratégica, permitirá una atención más ágil y descentralizada.

El secretario recordó que los niños deben cumplir sus renovaciones obligatorias y que los pasaportes deben actualizarse incluso con seis meses de anticipación según el país de destino. Sobre los tiempos de entrega, indicó que el trámite exprés demora unos cinco días hábiles, mientras que el regular puede tardar hasta treinta días, según los plazos del Renaper.

Fuente Comunicación Tucumán