Vialidad Provincial trabaja en despejes por incidentes en rutas provinciales La Dirección Provincial de Vialidad informó la presencia de un árbol caído y desprendimiento de piedras que afectan parcialmente la circulación en las rutas provinciales 338 y 307, con personal desplegado en ambos sectores y recomendación de circular con precaución.

La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán (DPV), dependiente del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, informó sobre incidentes registrados en rutas provinciales como consecuencia de las condiciones climáticas.

En la Ruta Provincial N° 338, en el tramo Villa Nougués – San Pablo, a la altura del kilómetro 22, se registró la caída de un árbol que obstruye la banquina y parte de la calzada. Personal vial fue desplazado al lugar para realizar las tareas de despeje y normalización del tránsito.

Asimismo, en la Ruta Provincial N° 307, Zona 4, a la altura del kilómetro 37,8, se produjo la caída de piedras, lo que genera obstrucción parcial de la calzada. Equipos de Vialidad se encuentran en camino para retirar el material y garantizar condiciones seguras de circulación.

Desde el organismo provincial se solicita a los conductores transitar con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

