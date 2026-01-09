Defensa Civil informó el relevamiento de lluvias y asistencias tras la alerta meteorológica Se dio a conocer los datos oficiales de precipitaciones registradas durante la noche del miércoles, que superaron los 80 milímetros en algunas localidades, y detalló las evacuaciones y asistencias realizadas en Tafí Viejo, sin registrarse daños de relevancia en el resto de la provincia.

El director de Defensa Civil, Ramón Imbert, informó los resultados del relevamiento realizado tras las intensas precipitaciones registradas en la noche de ayer, en el marco de la alerta meteorológica vigente.

Según datos oficiales proporcionados por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), las lluvias más representativas se registraron entre las 21:30 horas y las 00:00 horas, destacándose los siguientes valores acumulados:

Tacanas: 44 mm hasta las 00:00 hs, alcanzando un total de 84 mm

El Colmenar: 13 mm hasta las 00:00 hs, con un acumulado actual de 19 mm

Los Nogales: 34 mm hasta las 00:00 hs, totalizando 44 mm

El Rodeo: 32 mm hasta las 00:00 hs, con un acumulado de 83 mm

La Cruz: 62 mm

Timbó Nuevo: 47 mm

Viclos: 30,25 mm

Las Piedritas: 59 mm

Como saldo destacado del evento, el Director informó que se evacuaron 14 personas en la ciudad de Tafí Viejo, entre ellas cinco adultos y nueve menores. De ese total, nueve personas permanecieron alojadas en el CIC San Alberto. Las cinco personas restantes se alojaron en domicilios de familiares.

En cuanto a la asistencia brindada, Defensa Civil de la Provincia recibió 103 reportes, de los cuales 27 correspondieron a familias que solicitaron distintos tipos de ayuda. Asimismo, la oficina de Defensa Civil de Tafí Viejo contabilizó, hasta las 01:50 horas, un total de 97 pedidos de asistencia, no vinculados exclusivamente a evacuaciones, continuando el relevamiento durante la jornada de hoy.

“Las precipitaciones fueron intensas, con granizo, sobre todo en Tafí Viejo y en El Rodeo. Mientras que en las rutas se recomendó circular con precaución, en la 307 y 338”, precisó.

Finalmente, Imbert aclaró que no se registraron otros eventos de relevancia que afectaran a la población o a la infraestructura en el resto de las localidades de la provincia.

