Viernes a pleno sol y máxima de 28 grados: cómo estará el tiempo hoy en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada cálida, con cielo despejado y sin precipitaciones. A la noche, el clima se mantendrá agradable, ideal para el inicio del fin de semana.

El cierre de la semana laboral en San Miguel de Tucumán se presentará con excelentes condiciones y un leve ascenso térmico. Según el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 6 de noviembre amaneció con el cielo completamente despejado y una temperatura promedio de 21 grados. A diferencia de las jornadas inestables de los últimos días, no se esperan lluvias. Las condiciones actuales incluyen una visibilidad buena, un índice de humedad del 81 por ciento y vientos leves provenientes del sector noreste, soplando a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para después del mediodía, el pronóstico prevé que el sol siga siendo el gran protagonista de la jornada, acompañado apenas por la aparición de una ligera bruma en el ambiente. En esta franja horaria se registrará el pico de calor, con un termómetro que alcanzará una máxima de 28 grados. En tanto, la circulación de vientos rotará hacia el suroeste y será prácticamente imperceptible, con velocidades estimadas de apenas 0 a 2 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el clima se mantendrá agradable y estable para quienes tengan planes al aire libre. La temperatura marcará un descenso paulatino hasta rondar los 24 grados bajo un cielo claro. Los vientos continuarán soplando desde el suroeste, recuperando levemente su intensidad a velocidades de entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de lluvia para el cierre del día se mantendrá muy baja, ubicándose en el orden del 10 por ciento.