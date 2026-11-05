Con homenajes y distinciones, Tucumán celebró los 205 años de la Policía Federal El gobernador Osvaldo Jaldo presidió la ceremonia y resaltó el compromiso de la fuerza con la seguridad de la comunidad.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó el acto conmemorativo del 205° aniversario de la Policía Federal Argentina, realizado en las instalaciones de la Agencia Regional Federal del Noroeste Argentino (NOA), ubicada en calle Laprida 1074, en el marco de la Semana de la Policía Federal.

«Hoy, como gobernador de la provincia, en nombre del pueblo de Tucumán, hemos venido a felicitarlos en este aniversario, pero fundamentalmente a agradecerles la tarea que vienen realizando», manifestó.

En ese sentido, destacó la importancia del trabajo articulado entre las fuerzas federales y provinciales para enfrentar el delito y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

El Mandatario puso especial énfasis en la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y los delitos que afectan a la región, y destacó el trabajo conjunto que se lleva adelante mediante el Operativo Lapacho.

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“Tenemos que tratar por todos los medios de combatir estos flagelos que tanto daño le hacen a nuestra comunidad”, sostuvo, al tiempo que convocó a profundizar la cooperación con la Justicia Federal y Provincial.

Asimismo, Jaldo dijo que “sabemos el esfuerzo y el sacrificio que significa hoy llevar ese uniforme de la Policía Federal Argentina. Eso significa arriesgar su vida en cada misión que tienen que realizar”.

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El Gobernador concluyó con un llamado a sostener el trabajo conjunto entre las instituciones de seguridad: «Sigamos trabajando juntos, sigamos articulando todas las acciones que estén a nuestro alcance para poder seguir dando la lucha contra el contrabando, el narcotráfico y todos los delitos que se cometen en nuestra provincia».

Durante la ceremonia, el gobernador Jaldo realizó el reconocimiento a los efectivos destacados por su compromiso, profesionalismo y vocación de servicio durante 2026.

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Del encuentro participaron la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el secretario General de la Gobernación, Federico Nazur; el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri; el legislador, Carlos Najar; el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta; el subjefe, Roque Rodolfo Yñigo; al interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU), Hugo Cabral; el director General de la Agencia Regional Federal NOA Tucumán, Guillermo Adrián Borri; el Jefe de la Agrupación Policía Federal, Cesar Matías Rivas y representantes de la Justicia Federal y Provincial y representantes de las Fuerzas de Seguridad Nacional y Provincial.

También participaron representantes de la Justicia Federal y Provincial, autoridades de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, oficiales superiores, jefes, personal subalterno en actividad y retiro, auxiliares de Seguridad y Defensa de la PFA, invitados especiales, familiares del personal distinguido y veteranos de la Guerra de Malvinas.

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Las estrofas del Himno Nacional Argentino fueron interpretadas por la Banda de Música del Liceo Militar Gregorio Aráoz de Lamadrid.

La ceremonia contó con la presentación de las banderas de ceremonia y el estandarte de la Agencia Regional Federal NOA Tucumán.

Por su parte, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, felicitó a la Policía Federal por sus 205 años de trayectoria y destacó el trabajo coordinado con las fuerzas provinciales y la Policía de Protección Ciudadana (PPC) municipal.

Asimismo, dedicó un reconocimiento especial a las familias de los efectivos caídos en cumplimiento del deber, particularmente a las viudas de policías federales.

«Mi cariño y un abrazo enorme para esas mujeres que de un día para otro tuvieron esa pérdida tan importante, defendiendo a la gente y a la Patria. También hay que rendirles homenaje a ellas», manifestó.

Por su parte, el director general de la Agencia Regional Federal NOA Tucumán, Guillermo Adrián Borri, agradeció la presencia del gobernador y destacó la articulación con el Gobierno provincial para enfrentar el narcotráfico. «Me he encontrado con un gobierno dispuesto a trabajar de manera mancomunada con todas las fuerzas, tanto federales como provinciales, e incluso con el Servicio Penitenciario», señaló.

Borri también resaltó la importancia del Operativo Lapacho como una política de cooperación entre Nación y Provincia y afirmó que “trabajar en conjunto permite lograr más cosaslos resultados y las estadísticas demuestran que este es el camino”.

Además, recordó que la Agencia Regional tiene jurisdicción sobre toda la región NOA, que comprende Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca.

Una placa para recordar los 205 años de historia

Como parte de las actividades conmemorativas, las autoridades se trasladaron a la Galería del Bicentenario, ubicada en el primer piso del edificio, donde se llevó adelante el descubrimiento de una placa institucional.

La distinción, impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo, constituyó un reconocimiento del Gobierno de Tucumán a la Policía Federal Argentina por sus 205 años de historia, destacando su trayectoria, su presencia en el territorio nacional y su labor al servicio de la seguridad y de la sociedad.

Reconocimiento al compromiso y la vocación de servicio

Uno de los momentos destacados del encuentro fue la entrega de premios y reconocimientos a los efectivos que sobresalieron durante el año por su compromiso, profesionalismo y dedicación al servicio. La distinción puso en valor las intervenciones y tareas desarrolladas por el personal policial, destacando el esfuerzo cotidiano de quienes contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y al servicio de la comunidad.