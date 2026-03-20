Viernes agobiante en Tucumán: la humedad roza el 100% y la máxima trepará a los 29 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada muy pesada en la provincia. Tras una mañana parcialmente nublada, el calor se hará sentir por la tarde y no se descartan algunas precipitaciones hacia la noche.

El cierre de la semana laboral en San Miguel de Tucumán llega con un clima que pondrá a prueba la paciencia de los tucumanos. Para este viernes 20 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada sumamente pesada, marcada por una humedad asfixiante y un progresivo aumento de la temperatura.

Quienes transiten por la vía pública sentirán el rigor de un ambiente pegajoso y prácticamente sin ráfagas de viento que brinden alivio durante la siesta.

El pronóstico detallado para hoy:

Mañana pesada: El viernes comenzó con el cielo parcialmente nublado y una temperatura agradable en los termómetros de 23 grados . Sin embargo, la sensación de ahogo es protagonista debido a una humedad del 97 por ciento . Por el momento, la probabilidad de lluvia es muy baja (10%) y la visibilidad se mantiene en buenas condiciones. Los vientos soplan desde el sector norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El viernes comenzó con el cielo y una temperatura agradable en los termómetros de . Sin embargo, la sensación de ahogo es protagonista debido a una . Por el momento, la probabilidad de lluvia es muy baja (10%) y la visibilidad se mantiene en buenas condiciones. Los vientos soplan desde el sector norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Tarde de calor y poco viento: Pasado el mediodía, el cielo pasará a estar mayormente nublado . La temperatura dará un salto importante hasta alcanzar los 29 grados de máxima. Un dato clave para esta franja del día es que el viento rotará hacia el sudoeste y disminuirá drásticamente su intensidad (apenas entre 0 y 2 km/h), lo que incrementará la sensación de pesadez en el ambiente.

Pasado el mediodía, el cielo pasará a estar . La temperatura dará un salto importante hasta alcanzar los de máxima. Un dato clave para esta franja del día es que el viento rotará hacia el sudoeste y disminuirá drásticamente su intensidad (apenas entre 0 y 2 km/h), lo que incrementará la sensación de pesadez en el ambiente. Noche inestable: Hacia el final del día, el termómetro marcará unos 24 grados. La inestabilidad volverá a hacerse presente, ya que el SMN prevé una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 10 y el 40 por ciento. Los vientos continuarán prácticamente imperceptibles desde el sudoeste.