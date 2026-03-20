El cierre de la semana laboral en San Miguel de Tucumán llega con un clima que pondrá a prueba la paciencia de los tucumanos. Para este viernes 20 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada sumamente pesada, marcada por una humedad asfixiante y un progresivo aumento de la temperatura.
Quienes transiten por la vía pública sentirán el rigor de un ambiente pegajoso y prácticamente sin ráfagas de viento que brinden alivio durante la siesta.
El pronóstico detallado para hoy:
- Mañana pesada: El viernes comenzó con el cielo parcialmente nublado y una temperatura agradable en los termómetros de 23 grados. Sin embargo, la sensación de ahogo es protagonista debido a una humedad del 97 por ciento. Por el momento, la probabilidad de lluvia es muy baja (10%) y la visibilidad se mantiene en buenas condiciones. Los vientos soplan desde el sector norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
- Tarde de calor y poco viento: Pasado el mediodía, el cielo pasará a estar mayormente nublado. La temperatura dará un salto importante hasta alcanzar los 29 grados de máxima. Un dato clave para esta franja del día es que el viento rotará hacia el sudoeste y disminuirá drásticamente su intensidad (apenas entre 0 y 2 km/h), lo que incrementará la sensación de pesadez en el ambiente.
- Noche inestable: Hacia el final del día, el termómetro marcará unos 24 grados. La inestabilidad volverá a hacerse presente, ya que el SMN prevé una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 10 y el 40 por ciento. Los vientos continuarán prácticamente imperceptibles desde el sudoeste.