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Jaldo recibió al presidente Milei en el aeropuerto

El Gobernador fue anfitrión del primer mandatario, quien llegó a la provincia para participar del Foro Económico del NOA.

Por Redacción - El Ocho

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Jaldo recibió al presidente Milei en el aeropuerto Jaldo recibió al presidente Milei en el aeropuerto

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió esta tarde al presidente Javier Milei en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, donde el Gobierno provincial garantizó el recibimiento institucional y las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de la agenda presidencial.

Jaldo estuvo acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo, mientras que el Presidente llegó acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

En ese marco, Jaldo había asegurado días atrás, que se brindarían las medidas correspondientes para que el mandatario nacional pudiera trasladarse con normalidad en la provincia, respetando además las actividades previstas en su agenda.

Asimismo, el Gobernador acompañó al Presidente en parte de su estadía, en función de lo que permitió la agenda oficial.

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El jefe de Estado fue el principal orador del Foro Económico del NOA (Fenoa), organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.

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El encuentro se desarrolló en el Hotel Hilton Garden Inn y reunió a un importante número de disertantes, entre ellos la senadora nacional Patricia Bullrich; el analista político Jorge Giacobbe; el CEO de Globant, Martín Migoya; el empresario Sebastián Budeguer; y el economista Fernando Marull.

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