Viernes atípico en Tucumán: marcado descenso de temperatura y lluvia constante El pronóstico anuncia una jornada totalmente gris y "otoñal" en pleno verano. Con una humedad del 94% y lluvias moderadas, la máxima apenas alcanzará los 20°C. Se esperan vientos del sector sur con ráfagas.

El clima en San Miguel de Tucumán presenta este viernes 9 de enero de 2026 un escenario inusual para la temporada estival. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia amaneció bajo una cobertura nubosa total (99%) y precipitaciones que se mantendrán a lo largo del día.

Lo más destacado de la jornada es el marcado descenso de la temperatura. Lejos del calor agobiante de días anteriores, para hoy se espera una mínima de 17°C y una máxima que apenas tocará los 20°C, generando una amplitud térmica muy reducida y un ambiente fresco que obligará a buscar algún abrigo liviano.

Lluvia y humedad al tope

El reporte indica condiciones de “lluvia moderada”, con un acumulado estimado de 13.39 mm de agua caída. La humedad se ubica en niveles extremos, alcanzando el 94%, lo que intensifica la sensación de pesadez en el ambiente a pesar de la baja temperatura.

Este cambio brusco en las condiciones se explica por la rotación del viento. Sopla desde el sector sur-sudoeste (209 grados) a una velocidad constante de 13 km/h (3.77 m/s), pero con ráfagas que podrían alcanzar los 28 km/h (7.81 m/s), aportando aire frío a la región.

MIRA TAMBIÉN Hallaron el cuerpo sin vida de una mujer dentro de una bolsa

Para la noche, el termómetro se mantendrá estable alrededor de los 18°C, sin grandes cambios en el panorama lluvioso. La presión atmosférica se mantiene estable en 1014 hPa.