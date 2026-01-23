Viernes caluroso e inestable: la máxima llegará a 31° y vuelven las tormentas por la tarde El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de intenso calor y alta humedad (90%). Si bien la mañana comienza sin precipitaciones, el tiempo desmejorará después del mediodía con probables tormentas aisladas.

Este viernes 23 de enero, la ciudad de San Miguel de Tucumán enfrenta una jornada marcada por el calor y la inestabilidad atmosférica. De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima trepará hasta los 31 grados, en un ambiente que se sentirá pesado debido a la elevada humedad.

La mañana arranca con el cielo parcialmente nublado y una temperatura agradable que ronda los 25 grados. Por el momento, no se registran lluvias y la visibilidad es buena, aunque la humedad se ubica en un 90 por ciento. Los vientos soplan leves del sector sudoeste, a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El cambio en las condiciones llegará después del mediodía. El pronóstico advierte sobre la formación de tormentas aisladas que acompañarán el pico de calor de la jornada. Durante la tarde, los vientos rotarán al sector sur manteniendo una intensidad leve.

Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 25 grados, pero la inestabilidad se mantendrá. Se estima una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40 por ciento para el cierre del día, con vientos que rotarán al sector oeste.