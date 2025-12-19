Viernes de calor extremo en Tucumán: la máxima llegará a los 37°C El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada agobiante para este 19 de diciembre. El termómetro se disparará durante la tarde, aunque hacia la noche aumenta la probabilidad de precipitaciones.

San Miguel de Tucumán se prepara para vivir un viernes sofocante, con temperaturas propias del pleno verano. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un pronóstico que ubica a la máxima en los 37 grados, mientras que la mínima rondará los 20 grados.

La mañana comenzó con el cielo parcialmente nublado y una temperatura que ya se ubica en el orden de los 26 grados. Las condiciones son estables por el momento: no se registran lluvias, la visibilidad es buena y la humedad alcanza el 68 por ciento. Los vientos soplan leves desde el sector norte, a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Tarde de fuego y noche inestable

Para después del mediodía, se espera el pico de calor. Con el cielo manteniéndose parcialmente nublado, el termómetro trepará hasta los 37 grados. El viento rotará levemente al noreste e incrementará su intensidad, alcanzando los 22 km/h.

Hacia la noche, el alivio térmico será escaso, ya que se prevé una temperatura de 33 grados. Sin embargo, las condiciones podrían desmejorar: el organismo nacional advierte que la probabilidad de lluvias aumenta, situándose entre un 10 y un 40 por ciento para el cierre de la jornada.