Explosión en una cafetería de Barrio Norte El hecho ocurrió esta mañana, en calle Muñecas al 500.

Una fuerte explosión provocó temor esta mañana en Barrio Norte y destrozó un bar temático ubicado en Muñecas 569. Aunque las respuestas se encontrarán después de las tareas de peritaje que se harán en el lugar, la principal hipótesis apunta a una falla mecánica en una máquina de café.

“Gracias a Dios no venía pasando nadie y no estábamos nosotros. Al parecer falló una válvula, que debe cortar la presión de la cafetera, que en todos los bares quedan prendidas por un tema de temperatura”, explicó el comerciante Carlos Ledesma.

Pese a la desazón y angustia que lo embargaba al encontrarse con su bar temático destrozado, Ledesma describió uno de los cuadros posibles que habrían desencadenado el desastre, alrededor de las 7.30 de hoy: “el resultado fue que acumuló presión y terminó explotando. El lado positivo de todo esto es que, más allá de los daños materiales, no se lastimó nadie. A las pérdidas materiales las vamos a poder reponer, pero no se dañó la propiedad de ninguna persona ni lo autos que estaban al frente. Gracias a Dios que terminaron las clases porque a la hora que sucedió están pasando los chicos. Lo material lo solucionaremos. Lo positivo es que no se lastimó nadie”.

El comerciante además acotó que el equipamiento afectado “es una cafetera tradicional, de dos bocas. La única explicación es que la acumulación de presión y vapor, literalmente, es una bomba. Lamentablemente falló el sensor que tendría que cortarlo. Es como un calefón, que calienta y apaga de acuerdo al sensor”.

Durante el resto de la jornada el paso de los peatones estará interrumpido por la vereda del bar, ya que quedó ocupada por restos de vidrios, mesas, decoraciones y las rejas que protegían la vidriera del local comercial, que había abierto hace un puñado de meses.

Fuente La Gaceta