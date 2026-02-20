Viernes de tormentas y humedad extrema en Tucumán: cómo estará el tiempo este 20 de febrero El Servicio Meteorológico Nacional anuncia una jornada inestable, con una humedad del 96% y baja visibilidad. La máxima apenas llegará a los 26 grados y las lluvias se mantendrán durante todo el día.

San Miguel de Tucumán amanece este viernes 20 de febrero bajo una densa capa de humedad y precipitaciones que marcarán el pulso de toda la jornada. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad arranca el día con tormentas y una temperatura de 22 grados.

El dato más relevante para los conductores y peatones es la mala visibilidad, reducida por las lluvias y la neblina, sumado a una humedad que trepa al 96 por ciento, generando un ambiente sumamente pesado. Los vientos soplan desde el sector sudeste a una velocidad moderada de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

No guarde el paraguas

Para la tarde, no se esperan grandes mejoras. Si bien la temperatura ascenderá levemente hasta alcanzar una máxima de 26 grados, el pronóstico indica la continuidad de tormentas aisladas. El viento rotará hacia el sector este, manteniéndose en los mismos rangos de velocidad.

Hacia la noche, el clima volverá a los 22 grados y la inestabilidad se hará sentir nuevamente. La probabilidad de lluvias para el cierre del viernes se ubica entre el 40 y el 70 por ciento, con vientos que rotarán al sudoeste. Se recomienda precaución al transitar y salir con tiempo ante las posibles complicaciones en la vía pública.