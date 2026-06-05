La ciudad de San Miguel de Tucumán transita un cierre de semana laboral marcado por la abundante nubosidad y un elevado porcentaje de humedad. Según el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes 5 de junio, los tucumanos deberán prepararse para un día predominantemente gris, aunque sin grandes riesgos de lluvias.
Durante las primeras horas de la mañana, el termómetro se ubica en torno a los 16 grados, acompañado por un cielo mayormente nublado. Un dato a tener en cuenta para quienes transitan por la vía pública es que, pese a que la humedad alcanza un asfixiante 97 por ciento, la visibilidad se mantiene en parámetros buenos. Además, se registran vientos del sector norte corriendo a una velocidad moderada de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con una probabilidad de precipitaciones que apenas roza el 10 por ciento.
Cómo seguirá el tiempo hacia la tarde y la noche
El parte del organismo nacional prevé que las condiciones climáticas se mantendrán sumamente estables de cara a la segunda mitad del día, sin variaciones en la cobertura nubosa:
- A la tarde: El cielo continuará mayormente nublado, mientras que el viento rotará hacia el sector sur, disminuyendo su intensidad con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. En esta franja horaria, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de la jornada, trepando hasta los 22 grados.
- A la noche: Para el cierre de este viernes, el termómetro descenderá levemente hasta acomodarse en los 19 grados. Los vientos volverán a cambiar de dirección, ingresando desde el oeste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Al igual que en el resto de la jornada, no se esperan probabilidades significativas de lluvias, dando paso a una noche tranquila y templada.