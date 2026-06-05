Viernes gris en Tucumán: anuncian una jornada mayormente nublada y alta humedad El Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura máxima de 22 grados para después del mediodía. Aunque las probabilidades de precipitación son muy bajas, el cielo se mantendrá cubierto a lo largo de todo el día.

La ciudad de San Miguel de Tucumán transita un cierre de semana laboral marcado por la abundante nubosidad y un elevado porcentaje de humedad. Según el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes 5 de junio, los tucumanos deberán prepararse para un día predominantemente gris, aunque sin grandes riesgos de lluvias.

Durante las primeras horas de la mañana, el termómetro se ubica en torno a los 16 grados, acompañado por un cielo mayormente nublado. Un dato a tener en cuenta para quienes transitan por la vía pública es que, pese a que la humedad alcanza un asfixiante 97 por ciento, la visibilidad se mantiene en parámetros buenos. Además, se registran vientos del sector norte corriendo a una velocidad moderada de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con una probabilidad de precipitaciones que apenas roza el 10 por ciento.

Cómo seguirá el tiempo hacia la tarde y la noche

El parte del organismo nacional prevé que las condiciones climáticas se mantendrán sumamente estables de cara a la segunda mitad del día, sin variaciones en la cobertura nubosa:

A la tarde: El cielo continuará mayormente nublado, mientras que el viento rotará hacia el sector sur, disminuyendo su intensidad con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. En esta franja horaria, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de la jornada, trepando hasta los 22 grados.

El cielo continuará mayormente nublado, mientras que el viento rotará hacia el sector sur, disminuyendo su intensidad con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. En esta franja horaria, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de la jornada, trepando hasta los 22 grados. A la noche: Para el cierre de este viernes, el termómetro descenderá levemente hasta acomodarse en los 19 grados. Los vientos volverán a cambiar de dirección, ingresando desde el oeste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Al igual que en el resto de la jornada, no se esperan probabilidades significativas de lluvias, dando paso a una noche tranquila y templada.