Viernes gris en Tucumán: la máxima llegará a los 18 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mañana con visibilidad reducida y sin precipitaciones. Hacia la tarde, el cielo estará mayormente nublado con un leve ascenso térmico para cerrar la semana.

La ciudad de San Miguel de Tucumán amanece este viernes 12 de junio con un escenario meteorológico que exige precaución para quienes deban transitar por las calles y rutas de la provincia. Según el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presenta marcada por un cielo gris y un alto porcentaje de humedad.

Para las primeras horas de la mañana, el termómetro se ubica en torno a los 11 grados. El dato más relevante es la pesadez en el ambiente, con una humedad que alcanza el 94 por ciento, lo que genera una visibilidad calificada como mala. A pesar de estas condiciones, el organismo no prevé lluvias para esta franja del día. Los vientos, por su parte, soplan desde el sector oeste a una velocidad moderada de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo hacia la tarde y la noche

El pronóstico oficial anticipa que las condiciones se mantendrán relativamente estables durante la segunda mitad de la jornada, con un leve repunte en la temperatura y sin ráfagas de viento considerables:

A la tarde: Pasado el mediodía, el cielo continuará mayormente nublado. Se registrará un esperado ascenso térmico que llevará la temperatura hasta la máxima pronosticada de 18 grados. Los vientos continuarán soplando desde el oeste, manteniendo su intensidad entre los 7 y 12 km/h.

Pasado el mediodía, el cielo continuará mayormente nublado. Se registrará un esperado ascenso térmico que llevará la temperatura hasta la máxima pronosticada de 18 grados. Los vientos continuarán soplando desde el oeste, manteniendo su intensidad entre los 7 y 12 km/h. A la noche: Para el cierre de este viernes, el termómetro experimentará un descenso hasta acomodarse en los 13 grados. Los vientos calmarán drásticamente su marcha, rotando hacia el sudoeste con velocidades casi imperceptibles de entre 0 y 2 kilómetros por hora. En cuanto a la inestabilidad, la probabilidad de lluvias se mantendrá en porcentajes mínimos, garantizando un final de jornada sin precipitaciones a la vista.