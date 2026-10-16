Viernes gris, fresco y con una máxima que rondará los 20 grados La provincia cierra la semana hábil con una jornada de cielo completamente cubierto y alta humedad, aunque sin pronóstico de lluvias. Las condiciones se mantendrán estables a lo largo del día.

El clima en San Miguel de Tucumán mantiene la nubosidad, pero le da un respiro a las precipitaciones. Este viernes 16 de octubre amaneció con el cielo completamente cubierto y un marcado ambiente fresco. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se ubicó en los 15 grados, acompañados por un denso 88 por ciento de humedad y una leve brisa de apenas 4 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se espera una jornada sumamente estable y sin grandes saltos térmicos a lo largo del día. La temperatura máxima prevista apenas alcanzará los 20 grados, por lo que el abrigo ligero seguirá siendo necesario para transitar por la vía pública.

El dato alentador para los tucumanos en el cierre de la semana es que la probabilidad de lluvias es del 0 por ciento, permitiendo guardar el paraguas tras las jornadas inestables de los últimos días. Además, pese a la abundante nubosidad, las autoridades confirmaron que la visibilidad se mantiene en condiciones óptimas de 10 kilómetros.