Viernes inestable con lluvias, tormentas aisladas y una máxima de 24 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por las precipitaciones a lo largo de todo el día. Se esperan lluvias débiles por la mañana y un aumento de la inestabilidad hacia la noche.

El clima en San Miguel de Tucumán presentará este viernes 23 de octubre un escenario completamente inestable. Según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzó con el cielo mayormente nublado y el registro de lluvias débiles. Durante estas primeras horas de la mañana, la temperatura ronda los 19 grados, con una humedad del 58 por ciento y vientos del sector sur soplando a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Debido a estas condiciones meteorológicas, la visibilidad es regular, por lo que se recomienda a los conductores circular con especial precaución.

Para la franja de la tarde, el pronóstico no muestra signos de mejora. El cielo continuará totalmente cubierto y se prevé el desarrollo de tormentas débiles. En este tramo del día se alcanzará el pico térmico, con una temperatura máxima estimada en 24 grados, acompañada por vientos que rotarán hacia el suroeste manteniendo su intensidad (7 a 12 km/h).

Hacia la noche, el termómetro descenderá levemente hasta ubicarse en los 21 grados y la brisa se calmará casi por completo, registrando velocidades de apenas 0 a 2 km/h. Sin embargo, el dato más importante para el cierre del viernes es que la inestabilidad irá en aumento: la probabilidad de lluvias trepará al rango de entre el 40 y el 70 por ciento, obligando a los tucumanos a mantener el paraguas a mano.