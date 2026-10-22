Murió Julio Coronel, histórico periodista de LA GACETA, a los 46 años

Julio Osvaldo Coronel, periodista de LA GACETA, falleció este jueves a los 46 años. El comunicador especializado en medios digitales se encontraba internado a raíz de un problema de salud.
Era licenciado en Comunicación Social y tenía una vida entera ligada a la profesión. Conocido cariñosamente como “Julito” por sus colegas y amigos, trabajó en distintos medios de Tucumán y llevaba 15 años en LA GACETA, donde se ganó el respeto y el cariño de sus pares por su permanente alegría, su gran sonrisa y su compañerismo.
A largo de su carrera, Coronel se especializó en periodismo digital y se convirtió en uno de los referentes de esa área dentro de nuestra empresa.
En los últimos años también se desepeñó como jefe de prensa del Club Atlético San Martín, el club de sus amores, experiencia que lo vinculó de lleno con el ámbito deportivo y con la comunidad “santa”.
La noticia de su muerte generó inmediatas muestras de pesar entre sus compañeros de redacción, entre periodistas de distintos medios locales y entre referentes del deporte tucumano.
Fuente: La Gaceta