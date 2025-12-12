Viernes inestable en Tucumán: fuertes tormentas y humedad del 97% La temperatura máxima no superará los 29°C y se esperan precipitaciones intensas durante la mañana. La probabilidad de lluvia disminuye gradualmente hacia la noche.

La ciudad de Tucumán tendrá un viernes 12 de diciembre marcado por la inestabilidad y una alta humedad, con la presencia de tormentas a lo largo de la jornada. El rango de temperatura oscilará entre una mínima de 18° y una máxima de 29°.

Según el parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comenzará con tormentas y una temperatura que rondará los 20°. La probabilidad de lluvia es alta, ubicada entre el 40 y 70 por ciento, y la humedad extrema alcanza el 97 por ciento, lo que reduce la visibilidad. Los vientos soplarán del norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para después del mediodía, el pronóstico prevé que el cielo continuará con tormentas aisladas, con la temperatura máxima pronosticada de 29°. Los vientos rotarán al sector noreste, disminuyendo su intensidad a velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el clima rondará los 23°. La probabilidad de lluvia descenderá y se ubicará entre el 10 y el 40 por ciento para esta franja del día. Los vientos se mantendrán del norte, con velocidades leves (7 y 12 kilómetros por hora).