Viernes inestable en Tucumán: máxima de 27 grados y alerta por probables tormentas El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable en la capital provincial. La máxima alcanzará los 27 grados por la tarde, acompañada por vientos del norte y probabilidad de precipitaciones.

El clima en San Miguel de Tucumán para este viernes 30 de octubre se presenta con cielo mayormente nublado y presencia de humo en el ambiente durante las primeras horas. Según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comenzó con una temperatura de 16 grados, una humedad del 78 por ciento y buena visibilidad para transitar. Los vientos soplan desde el sector noreste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con una leve probabilidad de lluvia del 10 por ciento.

Hacia después del mediodía, las condiciones meteorológicas tenderán a desmejorar. El parte prevé que el cielo continúe cubierto y se desarrollen tormentas débiles sobre la región. En esta franja horaria, el termómetro experimentará un ascenso hasta alcanzar la máxima pronosticada de 27 grados, mientras que los vientos rotarán hacia el sector norte e incrementarán notablemente su intensidad, con velocidades estimadas entre los 23 y 31 km/h.

Para la noche, el escenario inestable se mantendrá sobre la capital tucumana. La temperatura descenderá hasta los 20 grados y los vientos cambiarán nuevamente, soplando desde el noroeste a una velocidad de entre 7 y 12 km/h. Además, la probabilidad de que se registren nuevas lluvias durante el cierre de la jornada oscilará entre el 10 y el 40 por ciento.