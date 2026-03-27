Viernes pasado por agua en Tucumán: humedad al límite y pronóstico de tormentas aisladas El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cierre de semana inestable para la provincia. Con una humedad que alcanza el 99%, se esperan lluvias desde temprano y tormentas hacia la tarde. La máxima no superará los 24 grados.

El último día hábil de la semana llegó con paraguas en mano para los tucumanos. Para este viernes 27 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada gris, pasada por agua y extremadamente pesada en San Miguel de Tucumán y sus alrededores.

Las condiciones de inestabilidad que marcaron los últimos días se profundizan hoy, por lo que se recomienda a conductores y peatones circular con extrema precaución debido a las calzadas resbaladizas y la visibilidad reducida.

El pronóstico detallado para este viernes:

Mañana inestable y sofocante: La jornada comenzó con lluvias aisladas y una marca térmica de 19 grados . El dato más llamativo es la altísima humedad, que trepa al 99 por ciento , generando una sensación de pesadez absoluta y visibilidad regular. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10 y el 40 por ciento, con vientos leves del noreste soplando entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La jornada comenzó con y una marca térmica de . El dato más llamativo es la altísima , generando una sensación de pesadez absoluta y visibilidad regular. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10 y el 40 por ciento, con vientos leves del noreste soplando entre 7 y 12 kilómetros por hora. Tarde de tormentas: Lejos de mejorar, el panorama se complicará pasado el mediodía. El reporte oficial prevé la llegada de tormentas aisladas sobre la ciudad. La temperatura máxima alcanzará los 24 grados , manteniendo el ambiente templado pero muy húmedo. Los vientos rotarán hacia el sector este, manteniendo una velocidad estimada de 7 a 12 km/h.

Lejos de mejorar, el panorama se complicará pasado el mediodía. El reporte oficial prevé la llegada de sobre la ciudad. La temperatura máxima alcanzará los , manteniendo el ambiente templado pero muy húmedo. Los vientos rotarán hacia el sector este, manteniendo una velocidad estimada de 7 a 12 km/h. Noche gris: Hacia el cierre del día, el termómetro descenderá nuevamente a los 19 grados. La inestabilidad se mantendrá latente, conservando una probabilidad de lluvias de entre el 10 y el 40 por ciento. El viento continuará soplando levemente desde el este.