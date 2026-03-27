Empleados de comercio cobrarán aumento salarial en tres tramos y un bono El incremento será pagado en tres partes, entre abril y junio. Además, tendrán una suma no remunerativa. Los valores y escalas.

Los empleados de comercio tendrán un incremento salarial del 5% en forma de asignación remunerativa y no acumulativa, a abonarse en tres tramos, según la paritaria mercantil que rubricaron este jueves la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).

Las partes pactaron un incremento salarial del 5% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del Convenio Colectivo a cuyo efecto se tomará como base de cálculo los valores expresados para marzo de 2026, más las sumas no remunerativas a esa fecha.

La suba del 5% se abonará de acuerdo al siguiente detalle: 2% a partir del mes de abril de 2026; 1,5% a partir del mes de mayo de 2026 y 1,5% a partir del mes de junio de 2026.

Por otra parte, se pactó el otorgamiento de una suma fija no remunerativa de $ 120.000.

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Según confirmaron las partes, lo pactado tendrá vigencia desde el 1° de abril de 2026. El Sindicato de Comercio involucra a la mayor cantidad de trabajadores del país cuyos salarios sirven de referencia para otras actividades.

Con la incorporación de esas sumas al básico y la aplicación del 2% correspondiente a abril, las escalas brutas para jornada completa quedan de la siguiente manera:

Maestranza

Categoría A: $1.178.911

Categoría B: $1.182.029

Categoría C: $1.192.951

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Administrativos

Categoría A: $1.190.613

Categoría B: $1.195.297

Categoría C: $1.199.977

Categoría D: $1.214.022

Categoría E: $1.225.724

Categoría F: $1.242.889

Cajeros

Categoría A: $1.194.513

Categoría B: $1.199.977

Categoría C: $1.207.000

Auxiliares

Categoría A: $1.194.513

Categoría B: $1.202.315

Categoría C: $1.228.065

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Auxiliares especializados

Categoría A: $1.203.879

Categoría B: $1.217.922

Vendedores

Categoría A: $1.194.513

Categoría B: $1.217.925

Categoría C: $1.225.724

Categoría D: $1.242.889

Estos valores corresponden al salario bruto y no incluyen adicionales como presentismo, antigüedad, manejo de caja u horas extras, que pueden elevar el ingreso final. Tampoco incluyen el bono extraordinario de $120.000, que se abonará por separado.