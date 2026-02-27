Viernes pasado por agua en Tucumán: humedad del 95% y alerta por tormentas hacia la noche El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cierre de semana inestable y sofocante en el Jardín de la República. La máxima llegará a los 29 grados, pero la sensación térmica será alta debido a la humedad extrema.

San Miguel de Tucumán amanece este viernes 27 de febrero con un clima tropical y pesado. La jornada estará marcada por la inestabilidad, con cielos cubiertos y precipitaciones intermitentes que acompañarán a los tucumanos durante todo el día.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comienza con tormentas aisladas y una temperatura de 21 grados. El dato más relevante es la humedad, que alcanza un agobiante 95 por ciento. Esta condición, sumada a la lluvia, reduce la visibilidad a “regular”, por lo que se recomienda extrema precaución al transitar por rutas y avenidas. Los vientos soplan leves desde el sector norte (7 a 12 km/h).

Tarde inestable y cambio de viento

Para después del mediodía, se espera que el termómetro escale hasta los 29 grados. El cielo continuará descargando tormentas aisladas, pero habrá una rotación del viento hacia el sector sur, manteniendo una intensidad leve. La combinación de calor y humedad mantendrá el ambiente sofocante.

La lluvia se intensifica a la noche

El panorama no mejora hacia el final del día. Para la noche, el pronóstico indica que la temperatura descenderá a los 24 grados, pero aumentará significativamente la probabilidad de precipitaciones, ubicándose entre el 40 y el 70 por ciento. Los vientos del sur seguirán soplando, cerrando un viernes gris y húmedo.