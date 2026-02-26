La ciudad de San Miguel de Tucumán incorpora una nueva herramienta tecnológica para mejorar la experiencia de viaje en el transporte público y la movilidad urbana. Se trata de la aplicación “Cuándo SUBO”, que permite a los usuarios del transporte urbano de pasajeros conocer con precisión a qué hora llegará su colectivo, reduciendo los tiempos de espera y brindando mayor seguridad y comodidad en cada traslado.
La app, desarrollada por Nación Servicios, la empresa tecnológica del Banco Nación que administra la tarjeta SUBE, está disponible para celulares con sistemas operativos Android e iOS. Brinda información en tiempo real sobre la ubicación y el tiempo estimado de arribo de las siguientes líneas de colectivos: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 y 19.
Esta herramienta permite planificar los viajes con antelación, evitar largas esperas en las paradas y contar con datos actualizados sobre el funcionamiento del servicio público.
Principales beneficios de la app “Cuándo SUBO”
- Tiempos reales de llegada: los usuarios pueden consultar en el mapa cuándo arribará el colectivo a su parada.
- Paradas y líneas favoritas: la aplicación permite guardar ubicaciones y recorridos frecuentes para acceder rápidamente a la información.
- Participación ciudadana: quienes utilicen el servicio pueden enviar reportes sobre cambios de paradas, datos incorrectos o problemas de frecuencia, contribuyendo a mejorar el sistema de transporte.
Con la llegada de “Cuándo SUBO”, San Miguel de Tucumán se suma a la red de ciudades argentinas que incorporan esta herramienta para modernizar el transporte público, facilitar la movilidad cotidiana y mejorar la calidad del viaje para miles de personas.
Quienes deseen conocer más sobre su funcionamiento pueden ingresar al sitio oficial de SUBE:
https://www.argentina.gob.ar/sube/cuandosubo
