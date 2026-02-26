Habilitaron una aplicación que informa en tiempo real la llegada del colectivo Con datos en tiempo real, la aplicación apunta a mejorar la experiencia de viaje de los usuarios del transporte urbano.

La ciudad de San Miguel de Tucumán incorpora una nueva herramienta tecnológica para mejorar la experiencia de viaje en el transporte público y la movilidad urbana. Se trata de la aplicación “Cuándo SUBO”, que permite a los usuarios del transporte urbano de pasajeros conocer con precisión a qué hora llegará su colectivo, reduciendo los tiempos de espera y brindando mayor seguridad y comodidad en cada traslado.

La app, desarrollada por Nación Servicios, la empresa tecnológica del Banco Nación que administra la tarjeta SUBE, está disponible para celulares con sistemas operativos Android e iOS. Brinda información en tiempo real sobre la ubicación y el tiempo estimado de arribo de las siguientes líneas de colectivos: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 y 19.

Esta herramienta permite planificar los viajes con antelación, evitar largas esperas en las paradas y contar con datos actualizados sobre el funcionamiento del servicio público.

Principales beneficios de la app “Cuándo SUBO”

Tiempos reales de llegada: los usuarios pueden consultar en el mapa cuándo arribará el colectivo a su parada.

Paradas y líneas favoritas: la aplicación permite guardar ubicaciones y recorridos frecuentes para acceder rápidamente a la información.

Participación ciudadana: quienes utilicen el servicio pueden enviar reportes sobre cambios de paradas, datos incorrectos o problemas de frecuencia, contribuyendo a mejorar el sistema de transporte.

Con la llegada de “Cuándo SUBO”, San Miguel de Tucumán se suma a la red de ciudades argentinas que incorporan esta herramienta para modernizar el transporte público, facilitar la movilidad cotidiana y mejorar la calidad del viaje para miles de personas.

Quienes deseen conocer más sobre su funcionamiento pueden ingresar al sitio oficial de SUBE:

https://www.argentina.gob.ar/sube/cuandosubo