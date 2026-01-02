Viernes sofocante en Tucumán: máxima de 35°C y alerta por tormentas fuertes a la tarde El pronóstico para este 2 de enero anticipa una jornada de calor intenso y alta humedad en la capital provincial. Si bien la mañana comienza con cielo parcialmente nublado, el organismo oficial advierte que las condiciones desmejorarán drásticamente después del mediodía.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el reporte climático para este viernes 2 de enero de 2026 en la ciudad de Tucumán, previendo un día marcado por las altas temperaturas y la inestabilidad atmosférica. La jornada inicia con un ambiente pesado, registrando una humedad del 87 por ciento y buena visibilidad.

Durante la mañana, el termómetro marcará un ascenso rápido ubicándose en torno a los 28 grados, con cielo parcialmente nublado. En esta franja horaria, la probabilidad de precipitaciones es baja, del 10 por ciento, y los vientos soplarán desde el sector sudoeste a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El cambio más significativo se espera para después del mediodía. El organismo pronostica que la temperatura alcanzará una máxima de 35 grados, convirtiendo a la tarde en el momento más caluroso del día. Sin embargo, este ascenso térmico vendrá acompañado de tormentas fuertes. Los vientos rotarán hacia el sector sudeste, manteniendo una intensidad leve de entre 7 y 12 km/h.

Para la noche, el calor no dará tregua, ya que se estima que la temperatura se mantendrá elevada, rondando los 31 grados. Los vientos cambiarán al sector oeste con la misma velocidad, mientras que la inestabilidad persistirá, con una probabilidad de lluvias que oscilará entre el 10 y el 40 por ciento hacia el cierre de la jornada.