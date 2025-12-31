Propuesta gratuita para que las familias disfruten el verano en San Miguel de Tucumán La Municipalidad lanzó paseos a bordo de un flamante bus panorámico para que niños y adultos recorran y redescubran San Miguel de Tucumán de una forma diferente y gratuita. Días y horarios de los circuitos.

El Autobús de la Aventura comenzó a rodar por las calles de la ciudad. Se trata de una nueva propuesta gratuita de la Dirección de Niñez y Juventud de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán pensada para que chicos y grandes disfruten, aprendan y compartan momentos de diversión en estas vacaciones de verano.

El lanzamiento fue este martes por la tarde, con un circuito que arrancó en Plaza Independencia y llegó al Parque 9 de Julio. Acompañaron a las familias la subsecretaria de Desarrollo Humano, Alejandra Trejo; la directora de Niñez y Juventud, Vanesa Castro y el director de Turismo, Pablo Gerstenfeld.

Durante el viaje cantaron canciones infantiles, el payaso Plim Plim animó el recorrido y se repartieron bebidas. Los paseos se reeditarán de jueves a domingos, a las 19 h y a las 20 h.

Vanesa Castro destacó la gratuidad del nuevo servicio para facilitar el acceso a tucumanos y turistas. “Sabemos que hoy la situación económica es bastante difícil y en otras provincias estos autobuses existen, pero se pagan. En cambio, acá, por disposición de la intendenta Rossana Chahla, será totalmente gratuito para que puedan disfrutarlo con mucha alegría”, expresó.

La titular de Niñez y Juventud resaltó que esta iniciativa busca “que los chicos puedan salir, tener actividades recreativas, actividades lúdicas y conocer nuestra ciudad; que no estén tanto tiempo en las pantallas, adentro de la casa, sino que salgan a los espacios al aire libre”.

“En una jornada espectacular destinada a nuestros niños, lanzamos el Autobús de la Aventura, una actividad pedida por nuestra intendente Rossana no solamente para los que viven en Capital, sino también para los turistas que llegan en esta época de vacaciones, para recorrer la ciudad”, señaló Alejandra Trejo.

Durante los paseos las familias “van conociendo diferentes lugares de la capital, y el objetivo es que mientras disfrutan sus vacaciones también aprenden sobre nuestra historia, nuestra cultura y nuestros espacios tan lindos que tiene Tucumán”, agregó.

La funcionaria indicó que la actividad está a cargo de la Dirección de Niñez y Juventud de Subsecretaria de Desarrollo Humano, y que el lanzamiento contó con el acompañamiento de la Casa Azul y de la Dirección de Turismo. “Se van a articular diferentes reparticiones para que este Autobús de la Aventura esté disponible para que todos los niños y las familias que se quieran acercar puedan hacerlo en forma totalmente gratuita”, adelantó.

Las familias vivieron con alegría el primer viaje del Autobús de la Aventura. “Me parece excelente como iniciativa municipal, porque los nenes conocen la ciudad y se están divirtiendo. Además sale de la Plaza Independencia, donde está todo el mundo de paseo”, comentó Fabián, quien compartió con su hijo el recorrido.

Cómo viajar en el Autobús de la Aventura

Los paseos gratuitos del Autobús de la Aventura se ofrecerán en enero y febrero de 2026, de jueves a domingos, a las 19 h y a las 20 h. La partida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra.

Las inscripciones son gratuitas y se recibirán de manera presencial en la parada que se encuentra en Laprida primera cuadra, 15 minutos antes de cada salida.

Se podrá elegir entre un circuito recreativo y otro histórico. Uno permite conocer la Iglesia Catedral, la Basílica Nuestra Señora de la Merced y finaliza con un recorrido por el Parque 9 de Julio. El otro también incluye la Iglesia Catedral y después se dirige al Teatro San Martín y rodea la Plaza Urquiza, en Barrio Norte.

Este jueves 1º de enero no habrá paseo, debido al feriado de Año Nuevo. Del viernes 2 al domingo 4 de enero tendrán lugar las primeras excursiones del Autobús de la Aventura del 2026.

El colectivo panorámico cuenta con 30 cupos por paseo y los circuitos tienen una duración de aproximadamente 40 minutos.

Los niños deben estar acompañados por un adulto.

Las actividades se suspenden en caso de lluvia.

