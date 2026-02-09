Realizarán un operativo especial de documentación en el Complejo Belgrano La titular del Registro Civil, Carolina Bidegorry, informó que del miércoles 11 al viernes 13 de febrero se llevará a cabo un operativo especial de toma de DNI en el Complejo Belgrano, con atención exclusiva mediante turnos online y el objetivo de ampliar la capacidad de atención y acercar servicios a la comunidad.

La directora del Registro Civil de Tucumán, Carolina Bidegorry, anunció la realización de un operativo especial de documentación que se desarrollará los días miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de febrero, en el Complejo Belgrano, con atención desde las 8 hasta las 13 horas.

Según explicó la funcionaria, la medida responde al incremento de la demanda de trámites en esta época del año, especialmente por el cierre del período vacacional y el inicio del ciclo lectivo.

“Estamos notando una gran concurrencia de personas que aprovechan este momento para actualizar su DNI, por eso decidimos ampliar la capacidad de atención”, señaló Bidegorry.

El operativo fue definido en conjunto con el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y en línea con el pedido del gobernador Osvaldo Jaldo de fortalecer la presencia del Estado y facilitar el acceso a los servicios públicos.

“Este operativo responde al pedido del Gobernador de estar cerca de la gente y hacer todo lo necesario para que la vida cotidiana sea un poco más fácil”, remarcó.

Bidegorry aclaró que la atención será exclusivamente con turno online, el cual deberá gestionarse a través de la página oficial del Registro Civil.

“Los turnos se habilitan hoy a las 12 del mediodía. En la página van a encontrar un banner que indica ‘Operativo de Documentación Complejo Belgrano’”, explicó.

Más información: https://www.regciviltucuman.gob.ar/

La funcionaria agradeció además la colaboración del ministro de Interior, Darío Monteros, y de la Secretaría de Deportes, por facilitar las instalaciones para llevar adelante el operativo.

En cuanto a las condiciones del trámite, detalló que solo se realizarán DNI, no pasaportes, y que no se aceptará efectivo como medio de pago.

“Los pagos se realizan con tarjeta de crédito, débito, QR o billeteras virtuales. En caso de no contar con esos medios, se les otorgará un código para abonar en Pago Fácil”, indicó.

El operativo está abierto a personas de toda la provincia, tanto de Capital como del interior, siempre que cuenten con el turno correspondiente.

“Sin turno no se va a poder atender, porque respetar los horarios también es respetar el tiempo de cada ciudadano”, enfatizó.

Finalmente, Bidegorry aclaró que no se requerirá documentación adicional, ya que toda la información se encuentra digitalizada, tanto para menores como para adultos.

“Invitamos especialmente a las familias que necesiten actualizar el DNI de sus hijos para el ingreso escolar. Solo deben venir con el turno asignado”, concluyó.

Fuente Comunicación Tucumán