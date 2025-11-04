Violento intento de asalto en el barrio Terán Un puestero del Mercofrut fue víctima de un violento intento de asalto al llegar a su vivienda.

La víctima fue atacada por un grupo de delincuentes armados que le efectuaron disparos a quemarropa y luego escaparon del lugar.

Según relató el damnificado, los agresores portaban chalecos antibalas y armas calibre 9 milímetros, lo que evidencia un alto nivel de preparación. Afortunadamente, el hombre sobrevivió al ataque. “Mi hijo está vivo porque Dios lo quiso”, expresó su madre.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 13, que inició las actuaciones correspondientes para dar con los responsables.

Fuente Contexto