Concejales analizan un aumento del boleto y preparan una regulación para las apps de transporte Tras las declaraciones de la intendenta Rossana Chahla, quien se mostró dispuesta a revisar la tarifa del transporte urbano, en el Concejo Deliberante comenzaron a evaluarse las condiciones para un nuevo aumento del boleto.

El presidente de la Comisión de Transporte, José María Franco, reconoció que la situación del sector “refleja una crisis nacional” y que las empresas enfrentan una fuerte caída en la cantidad de pasajeros —del 30%— sumada al impacto de las aplicaciones de movilidad como Uber o DiDi.

“El precio del boleto en San Miguel de Tucumán sigue siendo uno de los más bajos del país, pero los costos crecen muy por encima de la inflación”, señaló el edil, quien advirtió que muchos usuarios migraron hacia alternativas digitales, afectando tanto al transporte público como a los taxis.

Franco consideró que la problemática requiere una mirada metropolitana, ya que el Gran Tucumán “funciona como una sola ciudad, aunque esté dividida administrativamente”.

Además, anticipó que la comisión trabaja en un proyecto para regular las plataformas de transporte, que podría debatirse antes de fin de año. “Buscamos una norma moderna que brinde seguridad a los usuarios e identifique a los conductores habilitados”, explicó.

De aprobarse, San Miguel de Tucumán sería el primer distrito del país en contar con una regulación integral para estas aplicaciones.