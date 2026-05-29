Viernes en Tucumán: jornada templada y cielo mayormente nublado El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una temperatura máxima de 20 grados para este 29 de mayo. Se espera un día con estabilidad, aunque con escasa presencia de sol.

La ciudad de San Miguel de Tucumán transita este viernes 29 de mayo con un ambiente fresco durante las primeras horas de la jornada. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura matutina se ubica en torno a los 14 grados, con una alta humedad relativa que alcanza el 93%. Los vientos soplan desde el sector sur a una velocidad moderada de entre 7 y 12 km/h.

Evolución hacia la tarde y noche

Para el resto del día, el pronóstico indica un cielo que se mantendrá mayormente nublado, con un ascenso de la temperatura que llegará a una máxima de 20 grados después del mediodía. En esta franja horaria, los vientos rotarán hacia el sector este, manteniendo una intensidad leve de entre 7 y 12 km/h.

Al llegar la noche, se espera un descenso térmico que ubicará el registro en los 15 grados. Para ese momento, se prevé una rotación de los vientos hacia el noreste, con una velocidad que oscilará entre los 13 y 22 km/h. En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional estima una probabilidad baja, cercana al 10%, tanto para la tarde como para el cierre del día, lo que asegura una jornada predominantemente estable.