Voraz incendio en un depósito de aceite del barrio Los Chañaritos dejó un herido grave Una persona fue hospitalizada con severas quemaduras. Varias dotaciones de bomberos trabajan para controlar las densas columnas de humo negro que alarmaron a los vecinos.

Un impresionante incendio se desató este miércoles en una vivienda que funcionaba como depósito de aceite, ubicada en la entrada del barrio Ampliación Policial 4, en la zona de Los Chañaritos, al sur de la capital tucumana. Las llamas, que se propagaron con rapidez debido a la alta presencia de materiales inflamables, provocaron una densa columna de humo negro que alarmó a los vecinos y se viralizó rápidamente en redes sociales.

Varias dotaciones de bomberos acudieron de inmediato al lugar y trabajaron intensamente para controlar el fuego, que amenazaba con extenderse a viviendas cercanas. Personal de emergencias también se hizo presente en la zona, que debió ser parcialmente evacuada por precaución ante el peligro de explosiones.

Según las primeras informaciones, una persona resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia al hospital con quemaduras de consideración. Hasta el momento no se reportaron otras víctimas, aunque los equipos de rescate continúan revisando el área afectada para descartar que haya más personas atrapadas.

Las autoridades indicaron que las causas del siniestro aún se investigan y que la zona permanecerá restringida hasta que se finalicen las tareas de enfriamiento y remoción de escombros. Se trata de una noticia en desarrollo, por lo que se esperan novedades en las próximas horas.