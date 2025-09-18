Los choferes de colectivos tendrán prohibido poner música en las unidades Se aplicarán multas a los trabajadores y a las concesionarias que no cumplan esta regla.

Los choferes de colectivos en San Miguel de Tucumán no podrán poner música mientras trabajan. Así lo dispuso la Dirección de Transporte de la Municipalidad, en una resolución que ya fue girada a la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat).

La medida establece la prohibición para que los conductores pongan música mientras efectúan el recorrido habitual con sus unidades y en los descansos otorgados por las empresas en las terminales.

El secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, precisó cuál es el objetivo de la disposición. “Queremos que se repete a través de los choferes el buen servicio, el decoro y el buen trato. La idea es prestar un buen servicio en todo sentido. El tema de la cordialidad de los choferes, el estado de la unidad, de la limpieza, toda la parte disciplinaria. Los mismos empresarios ya se han comprometido a colaborar con esto”, expresó el funcionario municipal.

A partir de esta mañana, las empresas del transporte público comenzaron a recibir notas de similares características, firmadas por el subdirector de Transporte, José María Molina. “La Subdirección de Transporte Urbano se dirige a Ud. para notificarle que a raíz de la denuncia recibida de una usuaria en relación al volumen de la música que ponen los choferes, a partir de la fecha está terminantemente prohibido que los choferes pongan cualquier tipo de música en horario de trabajo dentro de los colectivos tanto en el recorrido como en el descanso otorgado por la empresa en las terminales; en caso que un usuario denuncie incumplimiento de esto. se multará severamente tanto al chofer como a la empresa prestataria de ese servicio”, reza la nota firmada por Molina.

Además, cita el artículo 469 de la ordenanza 400, que es del año 1979: “Los conductores están prohibidos de fumar y no deberán permitírselo a los pasajeros. Tampoco podrán abandonar la dirección del vehículo ni distraerse conversando, ni escuchar radio u otro aparato similar mientras conduce. No permitirá que se ubiquen pasajeros a sus costados”.

