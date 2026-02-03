Vuelve el calor intenso a Tucumán: martes sin lluvias pero con una máxima de 33 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada agobiante. La humedad se mantiene alta (89%) y el sol volverá a asomar con fuerza por la tarde. ¿Se terminan las tormentas?

Tras un inicio de mes marcado por las alertas meteorológicas y el agua, San Miguel de Tucumán tendrá este martes 3 de febrero un respiro de las lluvias, aunque no del calor. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada de altas temperaturas y ambiente sofocante debido a la persistente humedad.

La mañana comienza con cielo algo nublado y una temperatura de 25 grados. Si bien las precipitaciones darán tregua —el parte indica que no se esperan lluvias para el arranque del día—, la humedad se ubica en el 89 por ciento, generando una sensación térmica elevada desde temprano. La visibilidad es buena y soplan vientos leves del noroeste (7 a 12 km/h).

Tarde picante

Para después del mediodía, el termómetro se disparará. Se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado y que la temperatura máxima alcance los 33 grados. El viento rotará al sector noreste y aumentará su intensidad, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h, aportando aire cálido a la ciudad.

La noche se mantendrá calurosa, con registros en torno a los 27 grados. La estabilidad parece ganar terreno, ya que la probabilidad de precipitaciones para el cierre del día es baja, ubicándose apenas en el orden del 10 por ciento.