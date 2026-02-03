Osvaldo Jaldo: “Los que atacaron en manada a un joven son unos cobardes” El gobernador repudió la agresión que sufrió un muchacho por parte de otros 20 a la salida de un boliche en Tafí del Valle.

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió en conferencia de prensa al caso de la agresión sufrida por Patricio Ledezma, ocurrida a la salida del boliche “La Cañada”, en Tafí del Valle. El hecho se produjo en la madrugada del jueves, cuando el joven, de 19 años, fue atacado por un grupo de aproximadamente 20 personas tras salir del local bailable junto a dos amigos. A su vez en la mañana de hoy personal policial detuvo en Concepción, por orden judicial, que estaría involucrado en el hecho.

“Estas veinte personas que, realmente, en manada han atacado a este pobre joven, realmente son cobarde. Yo diría que casi se convierten en asesinos”, manifestó el gobernador.

Según la denuncia realizada por su madre, la agresión se desarrolló de manera grupal, mientras algunos de los presentes filmaron la escena. Las imágenes que circularon posteriormente permitieron dimensionar la violencia del ataque y motivaron la intervención policial y judicial.

Al analizar el episodio, el mandatario provincial contextualizó el hecho dentro de una problemática que se registró en distintos puntos del país. “Yo lo que creo que este no es el primer caso que se da en la Argentina. Nosotros ya hemos visto, lamentablemente, creo que en Mar del Plata, donde ha fallecido un joven, en un evento y en una pelea de estas características que hemos tenido en Tafí del Valle”, expresó.

En ese sentido, Jaldo remarcó la gravedad de lo ocurrido y señaló que el desenlace pudo haber sido fatal. “Lo que pasó en Tafí del Valle, primero, gracias a Dios, no hemos tenido que lamentar una víctima, pero estuvimos cerca. Quienes hemos visto los videos, quienes hemos escuchado los testimonios, quienes hemos visto las investigaciones, tanto policiales como judiciales, hubiésemos tenido el mismo caso que Mar del Plata, en Tafí del Valle”, afirmó.

El Gobernador hizo hincapié en la conducta de los agresores y en la necesidad de reflexionar sobre la convivencia social y el respeto. “Lamentablemente, realmente, todavía, hay jóvenes que tienen mucho que aprender, hay jóvenes que tienen que saber que hay que respetar al prójimo”, sostuvo, y aclaró que no correspondió vincular el hecho con una disciplina deportiva en particular. “Acá no hay que echarle la culpa al rugby, que es un muy buen deporte, un deporte sano, un deporte que nos permite tener cuerpo y mente sana, acá son individuos que pertenecen a determinados equipos de rugby y son los que cometen este tipo de delito”, precisó.

Durante su exposición, Jaldo describió la agresión como un ataque colectivo y remarcó la responsabilidad individual de quienes participaron. En ese sentido consideró que el hecho constituyó un llamado de atención para las familias. “Tiene que ser un llamado de atención al papá y a la mamá de cada uno de estos jóvenes”, agregó.

En relación con el accionar del Estado, el Gobernador informó que las fuerzas de seguridad y la Justicia avanzaron con medidas concretas. “La policía va a seguir actuando. Ya hay hoy órdenes de allanamiento y también de detención, creo que de tres o cuatro. Nosotros vamos por la detención de los veinte, vamos a seguir con las investigaciones”, señaló.

Asimismo, advirtió sobre las consecuencias penales de este tipo de conductas y apeló a la responsabilidad de los adultos responsables. “El papá y la mamá tiene que reaccionar y prenderle velitas a Dios, que, lamentablemente, estos chicos, digamos, han actuado de la manera que han actuado, pero, felizmente, no hemos tenido que lamentar una vida”, expresó, y añadió que hechos de mayor gravedad implicarían penas severas. “Cuando uno mata es perpetua, se le termina la vida encerrado en una cárcel. Y en Benjamín Paz hay espacios para todos”, concluyó.

Fuente Comunicación Tucumán