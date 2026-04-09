Vuelve la inestabilidad a Tucumán: el jueves trae lloviznas, lluvias aisladas y un marcado descenso de la humedad Tras un breve respiro a mitad de semana, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa el regreso de las precipitaciones a la provincia. La temperatura máxima no superará los 20 grados y el cielo permanecerá gris durante toda la jornada.

Después de la tregua climática que permitió avanzar con las tareas de limpieza y asistencia tras el feroz temporal del último fin de semana, el paraguas vuelve a ser protagonista este jueves 9 de abril en San Miguel de Tucumán y sus alrededores.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada inestable, marcada por el regreso de las precipitaciones en forma de lloviznas y chaparrones aislados. Un dato llamativo respecto a los días anteriores es la brusca caída en el porcentaje de humedad, lo que hará que el ambiente se sienta un poco más fresco y menos pesado.

El pronóstico detallado para este jueves

Mañana gris y húmeda: La jornada arranca inestable, con presencia de lloviznas y una temperatura base de 17 grados . La probabilidad de precipitaciones oscila entre el 10 y el 40 por ciento. La humedad se ubica en el 58 por ciento y la visibilidad se reporta como regular. Los vientos soplan leves desde el sector este a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La jornada arranca inestable, con presencia de y una temperatura base de . La probabilidad de precipitaciones oscila entre el 10 y el 40 por ciento. La humedad se ubica en el y la visibilidad se reporta como regular. Los vientos soplan leves desde el sector este a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Tarde pasada por agua: Para después del mediodía, el panorama no mejora. El SMN pronostica lluvias aisladas y un leve ascenso en el termómetro, que tocará una máxima de apenas 20 grados . El viento rotará hacia el oeste, manteniendo una intensidad de entre 7 y 12 km/h.

Para después del mediodía, el panorama no mejora. El SMN pronostica y un leve ascenso en el termómetro, que tocará una máxima de apenas . El viento rotará hacia el oeste, manteniendo una intensidad de entre 7 y 12 km/h. Noche fresca: Hacia el cierre del día, la inestabilidad persistirá. La temperatura descenderá hasta los 16 grados, con probabilidades de lluvia que se mantendrán en el orden del 10 al 40 por ciento. Los vientos cambiarán nuevamente, esta vez desde el sudoeste (7 a 12 km/h).